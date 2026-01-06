Fútbol |

San Lorenzo sondeó a Frank Fabra: qué debe pasar para que se concrete el pase

El conjunto azulgrana evalúa alternativas para el lateral izquierdo ante una venta inminente y recibió una señal positiva del futbolista colombiano de 35 años.

La búsqueda de refuerzos ya empezó a moverse en Boedo y uno de los primeros nombres que apareció fue el de Frank Fabra, quien quedó con el pase en su poder luego de cerrar una extensa etapa en Boca. Desde la dirigencia se comunicaron para conocer su situación contractual y evaluar la chance de incorporarlo de cara a esta temporada.

La gestión surge a partir de una posible baja sensible para el Cuervo, puesto que Elías Báez está muy cerca de ser transferido a Atlanta United, en una operación que ronda los 3 millones de dólares por la mayor parte de su ficha. De concretarse, el entrenador Damián Ayude quedaría con un vacío importante en el lateral izquierdo.

El defensor colombiano cerró su ciclo en el Xeneize tras una década en la que alternó buenas y malas, aunque una gran cantidad de partidos, goles, asistencias y títulos. Sin embargo, en el último tiempo, en especial desde la derrota en la final de la Libertadores ante Fluminense, perdió terreno en la consideración y apenas tuvo minutos.

Aunque recibió propuestas desde su país, el interés de San Lorenzo modificó el panorama. El primer acercamiento tuvo como impulsor a Carlos “La Roca” Sánchez, actual mánager del club, quien compartió vestuario con el lateral durante su etapa en la selección cafetera bajo la conducción de José Pekerman. El sondeo arrojó una respuesta positiva y no hubo un rechazo a seguir jugando en Argentina.

La Roca Sanchez
Carlos

Carlos "La Roca" Sánchez pasó de jugador a manager y sería clave en el acercamiento de Fabra a San Lorenzo.

El principal inconveniente aparece en lo económico, ya que el contrato que percibía en Boca está muy por encima de las posibilidades actuales del conjunto de Boedo, por lo que cualquier avance dependerá de una voluntad del jugador a rebajar su sueldo. Además, aún no hay oferta formal ni definición de sus representantes, y como detalle no menor, San Lorenzo deberá levantar sus inhibiciones para poder sumar al colombiano a sus filas.

