De cara al cruce, Ponzio tendrá tres ausencias confirmadas: Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Fausto Vera. El lateral todavía debe cumplir una fecha de suspensión, aunque el Tribunal de Disciplina de AFA le redujo la sanción de tres jornadas a dos. Si River avanza, estará disponible para los cuartos de final. En tanto, los dos mediocampistas quedaron descartados por distintas lesiones.

Ante ese panorama, Giovanni González y el juvenil Santiago Espíndola ocuparán sus lugares en el equipo titular. El defensor Lucas Martínez Quarta, quien ya cumplió la suspensión por su expulsión en el Superclásico, tendría que esperar su oportunidad desde el banco debido a sus últimas actuaciones.

Toto Salvio, una de las claves en Lanús.

Lanús, en cambio, finalizó quinto en la Zona A con 26 unidades. El empate 1-1 frente a Central Córdoba en la última fecha lo obligó a disputar esta instancia fuera de su estadio. Sin embargo, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega respaldado por un dato importante: recibió apenas 12 goles en 16 partidos y comparte con Rosario Central el registro de la defensa menos vencida de la fase regular.

El historial de eliminaciones directas tampoco favorece al equipo de Núñez. River no consigue dejar afuera al Granate de un torneo desde hace 94 años. Desde entonces, Lanús se impuso en cinco enfrentamientos decisivos, entre ellos los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2013, la Supercopa Argentina 2017 y las semifinales de la Copa Libertadores de ese mismo año.

Para este compromiso, Pellegrino no podrá disponer de Agustín Cardozo, quien sufrió un traumatismo en el peroné de la pierna derecha. Por su parte, José Canale arrastra un esguince en la rodilla izquierda y podría integrar el banco de suplentes.

La posible formación de River vs. Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El probable once de Lanús vs. River, por los octavos de final del Torneo Clausura