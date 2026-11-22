El Millonario busca avanzar en los playoffs para volver a pelear por un título y acercarse a la clasificación a la Libertadores. El Granate llega con una de las defensas más sólidas del campeonato.
River y Lanús se enfrentarán este domingo, desde las 19, en el Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo de Núñez afrontará un partido decisivo en su objetivo de conquistar un título después de más de dos años y medio y conseguir el pasaje a la próxima Copa Libertadores. Del otro lado estará un rival que históricamente le presentó dificultades en los cruces de eliminación directa.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor del enfrentamiento entre Instituto y Huracán. El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo.
El Millonario terminó cuarto en la Zona B, con 26 puntos, después de una primera fase marcada por la irregularidad. Bajo la conducción de Eduardo Coudet sufrió cuatro derrotas consecutivas, un comienzo inédito en la historia del club, y logró recuperarse a partir de la llegada de Leonardo Ponzio. Sin embargo, también padeció una dura caída en el Superclásico. Su última presentación fue con una victoria por 2-0 frente a Aldosivi, en Mar del Plata.
El Clausura representa mucho más que una oportunidad deportiva para River. Si consigue el título, volverá a levantar un trofeo después de la Supercopa Argentina de 2024, conquistada ante Estudiantes en marzo de aquel año. Además, obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores, competencia que no disputó durante esta temporada. El título también significaría un impulso para un plantel que arrastra varios golpes futbolísticos desde la segunda mitad del año pasado.
De cara al cruce, Ponzio tendrá tres ausencias confirmadas: Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Fausto Vera. El lateral todavía debe cumplir una fecha de suspensión, aunque el Tribunal de Disciplina de AFA le redujo la sanción de tres jornadas a dos. Si River avanza, estará disponible para los cuartos de final. En tanto, los dos mediocampistas quedaron descartados por distintas lesiones.
Ante ese panorama, Giovanni González y el juvenil Santiago Espíndola ocuparán sus lugares en el equipo titular. El defensor Lucas Martínez Quarta, quien ya cumplió la suspensión por su expulsión en el Superclásico, tendría que esperar su oportunidad desde el banco debido a sus últimas actuaciones.
Lanús, en cambio, finalizó quinto en la Zona A con 26 unidades. El empate 1-1 frente a Central Córdoba en la última fecha lo obligó a disputar esta instancia fuera de su estadio. Sin embargo, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega respaldado por un dato importante: recibió apenas 12 goles en 16 partidos y comparte con Rosario Central el registro de la defensa menos vencida de la fase regular.
El historial de eliminaciones directas tampoco favorece al equipo de Núñez. River no consigue dejar afuera al Granate de un torneo desde hace 94 años. Desde entonces, Lanús se impuso en cinco enfrentamientos decisivos, entre ellos los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2013, la Supercopa Argentina 2017 y las semifinales de la Copa Libertadores de ese mismo año.
Para este compromiso, Pellegrino no podrá disponer de Agustín Cardozo, quien sufrió un traumatismo en el peroné de la pierna derecha. Por su parte, José Canale arrastra un esguince en la rodilla izquierda y podría integrar el banco de suplentes.
Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
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