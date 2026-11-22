Pero el equipo del Sur protagonizó una remontada inolvidable. José Sand, Lautaro Acosta y Alejandro Silva marcaron para Lanús, que terminó imponiéndose 4-2 en la revancha y 4-3 en el resultado global. De esa manera, consiguió por primera vez en su historia el pasaje a la final del máximo certamen continental.

Lanús se quedó con la serie de semifinales de la Libertadores 2017 con un global de 4-3.

La estadística incluye dos eliminaciones en la Copa Sudamericana. En 2009, el equipo de Néstor Gorosito perdió 2-1 en el Monumental, después de comenzar en ventaja con un gol de Cristian Fabbiani. Eduardo Salvio dio vuelta el resultado y, en la revancha, Lanús ganó 1-0 con un tanto de Santiago Salcedo para avanzar de ronda.

En 2013 volvieron a encontrarse, esta vez por los cuartos de final. Después del 0-0 en La Fortaleza, el Granate ganó 3-1 en Núñez, con goles de González, Silva y Ayala. Teófilo Gutiérrez descontó para el equipo de Ramón Díaz, que quedó eliminado de la competencia.

El registro se completa con un antecedente mucho menos recordado: en 1934, Lanús también había superado a River por 1-0 en los cuartos de final de la ronda consuelo de la Copa Béccar Varela de 1933. Además, aparece el recuerdo del Clausura 2011, cuando una derrota ante el Granate dejó al Millonario obligado a disputar la Promoción, aunque aquel encuentro no fue una instancia de eliminación directa.

Así, River tendrá que enfrentar una historia que lleva más de nueve décadas sin poder revertir. La diferencia en el historial general no alcanza para disimular una tendencia muy marcada en los cruces decisivos. El desafío estará en romper esa estadística y evitar que Lanús vuelva a convertirse en su verdugo en un mano a mano.