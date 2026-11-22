El Granate se impuso en cinco de los seis cruces de eliminación directa entre ambos y tiene antecedentes recientes que todavía duelen en Núñez.
River tendrá un desafío que va más allá de lo futbolístico en los octavos de final del Torneo Clausura: deberá enfrentarse a una estadística histórica que favorece ampliamente a Lanús. Aunque el Millonario tiene una ventaja de 58 partidos en el historial general, el panorama cambia por completo cuando se analizan los enfrentamientos de eliminación directa.
La diferencia es contundente. De los seis mano a mano que disputaron a lo largo de la historia, el Granate ganó cinco y River sólo logró imponerse en uno. La única victoria del conjunto de Núñez se remonta a 1932, cuando superó a su rival por 4-3 en el desempate de las semis de la Copa Competencia, después de igualar 0-0 en el primer encuentro.
Los antecedentes más dolorosos para el Millonario llegaron en 2017. Primero, Lanús se quedó con la Supercopa Argentina tras imponerse por 3-0 en el estadio Ciudad de La Plata. Lautaro Acosta, Nicolás Pasquini y José Sand marcaron los goles del equipo dirigido por Jorge Almirón, que superó con claridad al conjunto de Marcelo Gallardo.
Sin embargo, aquella derrota quedó opacada por lo que sucedió meses después en las semifinales de la Copa Libertadores. River había ganado 1-0 en el Monumental y parecía tener encaminada la clasificación cuando se puso 2-0 arriba en la revancha, gracias a los tantos de Ignacio Scocco y Gonzalo Montiel.
Pero el equipo del Sur protagonizó una remontada inolvidable. José Sand, Lautaro Acosta y Alejandro Silva marcaron para Lanús, que terminó imponiéndose 4-2 en la revancha y 4-3 en el resultado global. De esa manera, consiguió por primera vez en su historia el pasaje a la final del máximo certamen continental.
La estadística incluye dos eliminaciones en la Copa Sudamericana. En 2009, el equipo de Néstor Gorosito perdió 2-1 en el Monumental, después de comenzar en ventaja con un gol de Cristian Fabbiani. Eduardo Salvio dio vuelta el resultado y, en la revancha, Lanús ganó 1-0 con un tanto de Santiago Salcedo para avanzar de ronda.
En 2013 volvieron a encontrarse, esta vez por los cuartos de final. Después del 0-0 en La Fortaleza, el Granate ganó 3-1 en Núñez, con goles de González, Silva y Ayala. Teófilo Gutiérrez descontó para el equipo de Ramón Díaz, que quedó eliminado de la competencia.
El registro se completa con un antecedente mucho menos recordado: en 1934, Lanús también había superado a River por 1-0 en los cuartos de final de la ronda consuelo de la Copa Béccar Varela de 1933. Además, aparece el recuerdo del Clausura 2011, cuando una derrota ante el Granate dejó al Millonario obligado a disputar la Promoción, aunque aquel encuentro no fue una instancia de eliminación directa.
Así, River tendrá que enfrentar una historia que lleva más de nueve décadas sin poder revertir. La diferencia en el historial general no alcanza para disimular una tendencia muy marcada en los cruces decisivos. El desafío estará en romper esa estadística y evitar que Lanús vuelva a convertirse en su verdugo en un mano a mano.
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