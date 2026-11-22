Tras la consagración de Boca en la Sudamericana y en la búsqueda de salvar el año, el equipo de Ponzio venció 3 a 1 al Granate en el Monumental y se metió en los cuartos de final del certamen local.
River eliminó al bravo Lanús con un triunfo 3 a 1 en el Monumental y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, el objetivo del equipo para salvar el año con un título y clasificación a la Copa Libertadores después de un 2026 complicado que se agravó con la consagración de Boca en la Sudamericana.
El Millonario tuvo la primera ocasión de gol antes de los diez minutos: Marcos Acuña ejecutó un tiro libre con precisión al segundo palo, Giovanni González bajó la pelota de cabeza y en el medio apareció Nicolás Otamendi, que ingresó sin marca, pero no logró conectar bien y desperdició una oportunidad inmejorable para abrir el marcador.
Poco después, River encontró la ventaja de penal: Izquierdoz cometió una infracción sobre Otamendi dentro del área y Thiago Almada se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0 para el equipo de Ponzio, que consiguió destrabar el partido antes del primer cuarto de hora.
Sin embargo, Lanús, que es un equipo serio que no se vuelve loco por ir en desventaja en el marcador, terminó mejor el primer tiempo. Cerca de la media hora, Peña Biafore anticipó un pase en una zona peligrosa y habilitó a Allan Wlk, que tuvo tiempo y espacio para definir, pero se encontró con una impresionante respuesta de Santiago Beltrán, quien achicó rápido y tapó el tiro a quemarropa.
Y, apenas dos minutos después, el Granate volvió a encontrar espacios en campo rival y esta vez no perdonó: Ramiro Carrera apareció para marcar el 1-1 y devolverle la paridad al encuentro con una definición de primera dentro del área en un muy buen ataque a puro toque. Así, el equipo visitante consiguió reaccionar rápidamente y el partido se fue al descanso con el marcador igualado.
Ya en el complemento, Thiago Almada estrelló un tiro libre en el ángulo, pero apareció Tobias Andrada para tomar el rebote y poner el 2-1 en el marcador a 20 minutos del final. Y, en la agonía del encuentro, Almada selló el 3-1 final y liquidó el pleito en un contraataque con buena conducción de Andrada.
Con tramos de buen juego y tramos de sufrimiento, con un equipo que sigue teniendo más potencial que realidad, el equipo de Ponzio sacó adelante un partido chivo contra Lanús para seguir soñando con el título del Torneo Clausura, que la gente, que colmó una vez más el Monumental, ya le pidió ganar después del desahogo del triunfo.
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