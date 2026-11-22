Y, apenas dos minutos después, el Granate volvió a encontrar espacios en campo rival y esta vez no perdonó: Ramiro Carrera apareció para marcar el 1-1 y devolverle la paridad al encuentro con una definición de primera dentro del área en un muy buen ataque a puro toque. Así, el equipo visitante consiguió reaccionar rápidamente y el partido se fue al descanso con el marcador igualado.

Ya en el complemento, Thiago Almada estrelló un tiro libre en el ángulo, pero apareció Tobias Andrada para tomar el rebote y poner el 2-1 en el marcador a 20 minutos del final. Y, en la agonía del encuentro, Almada selló el 3-1 final y liquidó el pleito en un contraataque con buena conducción de Andrada.

Con tramos de buen juego y tramos de sufrimiento, con un equipo que sigue teniendo más potencial que realidad, el equipo de Ponzio sacó adelante un partido chivo contra Lanús para seguir soñando con el título del Torneo Clausura, que la gente, que colmó una vez más el Monumental, ya le pidió ganar después del desahogo del triunfo.

El resumen del partido