Godoy Cruz vs. Tristán Suárez: cuándo se juega la final por el ascenso a Primera División

El primer boleto a la máxima categoría se definirá el sábado 14 de noviembre. La sede y el horario del encuentro todavía deben confirmarse, tras la definición de las zonas de la Primera Nacional.
La Primera Nacional ya tiene a sus dos aspirantes al primer ascenso. Godoy Cruz y Tristán Suárez se medirán en una final a partido único, prevista para el sábado 14 de noviembre, en cancha neutral. Por el momento, resta conocer el estadio y la hora del encuentro.
El conjunto mendocino selló su clasificación en una última jornada cargada de tensión. El triunfo por 2-1 ante Almirante Brown le permitió quedarse con la Zona A, aunque necesitaba una combinación de resultados para llegar a la definición.
La victoria de Ferro nunca llegó: el equipo de Caballito igualó 0-0 frente a Acassuso, en el estadio de Estudiantes de Caseros, y ese resultado terminó favoreciendo al Tomba, que había cumplido con su parte.
El desenlace en Mendoza tuvo dramatismo hasta el final. Martín Pino puso en ventaja al local a los 19 minutos, pero la chance de estirar la diferencia se esfumó cuando Bruno Galván le atajó un penal a Diego Viera.
Ya en tiempo de descuento, el conjunto visitante alcanzó la igualdad y parecía complicar los planes del dueño de casa. Sin embargo, el defensor tuvo su revancha y marcó el tanto decisivo para sellar una victoria agónica.
La tabla también reflejó una definición ajustada: ambos terminaron con 66 puntos en 36 partidos, pero la diferencia de gol inclinó la balanza. Godoy Cruz cerró con +20, contra el +7 de su rival directo.
En la otra zona, Tristán Suárez aseguró el primer puesto luego de empatar 0-0 con Deportivo Maipú. De esta manera, el Tomba y el Lechero protagonizarán el partido que otorgará el primer ascenso a la Liga Profesional, mientras que el perdedor deberá continuar su camino en busca de subir de categoría.
comentar