Godoy Cruz vs. Tristán Suárez: cuándo se juega la final por el ascenso a Primera División

Ya en tiempo de descuento, el conjunto visitante alcanzó la igualdad y parecía complicar los planes del dueño de casa. Sin embargo, el defensor tuvo su revancha y marcó el tanto decisivo para sellar una victoria agónica.

Godoy Cru ganó de manera agónica y le arrebató la punta a Ferro.

La tabla también reflejó una definición ajustada: ambos terminaron con 66 puntos en 36 partidos, pero la diferencia de gol inclinó la balanza. Godoy Cruz cerró con +20, contra el +7 de su rival directo.

En la otra zona, Tristán Suárez aseguró el primer puesto luego de empatar 0-0 con Deportivo Maipú. De esta manera, el Tomba y el Lechero protagonizarán el partido que otorgará el primer ascenso a la Liga Profesional, mientras que el perdedor deberá continuar su camino en busca de subir de categoría.