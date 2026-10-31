Fútbol |

Godoy Cruz vs. Tristán Suárez: cuándo se juega la final por el ascenso a Primera División

El primer boleto a la máxima categoría se definirá el sábado 14 de noviembre. La sede y el horario del encuentro todavía deben confirmarse, tras la definición de las zonas de la Primera Nacional.

La Primera Nacional ya tiene a sus dos aspirantes al primer ascenso. Godoy Cruz y Tristán Suárez se medirán en una final a partido único, prevista para el sábado 14 de noviembre, en cancha neutral. Por el momento, resta conocer el estadio y la hora del encuentro.

La victoria de Ferro nunca llegó: el equipo de Caballito igualó 0-0 frente a Acassuso, en el estadio de Estudiantes de Caseros, y ese resultado terminó favoreciendo al Tomba, que había cumplido con su parte.

Tristán Suárez quedó puntero de la zona B.

Tristán Suárez quedó puntero de la zona B.

El desenlace en Mendoza tuvo dramatismo hasta el final. Martín Pino puso en ventaja al local a los 19 minutos, pero la chance de estirar la diferencia se esfumó cuando Bruno Galván le atajó un penal a Diego Viera.

Ya en tiempo de descuento, el conjunto visitante alcanzó la igualdad y parecía complicar los planes del dueño de casa. Sin embargo, el defensor tuvo su revancha y marcó el tanto decisivo para sellar una victoria agónica.

Godoy Cru ganó de manera agónica y le arrebató la punta a Ferro.

Godoy Cru ganó de manera agónica y le arrebató la punta a Ferro.

La tabla también reflejó una definición ajustada: ambos terminaron con 66 puntos en 36 partidos, pero la diferencia de gol inclinó la balanza. Godoy Cruz cerró con +20, contra el +7 de su rival directo.

En la otra zona, Tristán Suárez aseguró el primer puesto luego de empatar 0-0 con Deportivo Maipú. De esta manera, el Tomba y el Lechero protagonizarán el partido que otorgará el primer ascenso a la Liga Profesional, mientras que el perdedor deberá continuar su camino en busca de subir de categoría.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados