Se definió la final por el ascenso: Ferro no pudo ganar y Godoy Cruz enfrentará a Tristán Suárez

Del otro lado, Ferro no pudo aprovechar la oportunidad que tenía para clasificarse. El equipo de Caballito igualó 0-0 ante Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros y quedó relegado al reducido por el segundo ascenso.

Tristán Suárez, por su parte, consiguió el resultado que necesitaba ante Deportivo Maipú. El empate sin goles le alcanzó para quedarse con el primer puesto de su zona y asegurar su presencia en la final. Mientras que el equipo mendocino aseguró su lugar en el reducido por el segundo ascenso.

Atlanta, que estaba a dos puntos del Lechero y tenía una diferencia de gol mucho peor, tampoco pudo ganar: empató frente a Midland. Por lado de Temperley, necesitaba golear a Güemes de Santiago del Estero, pero luego ir ganado 2-0 en el primer tiempo, el Gasolero se quedó y los Gauchos aprovecharon para empatar 2-2 el cotejo.

Con estos resultados, Godoy Cruz y Tristán Suárez serán los encargados de disputar la final por el primer ascenso a la Primera División. El Tomba buscará concretar su regreso a la máxima categoría, mientras que el Lechero intentará el ansiado ascenso a primera por primera vez en su historia.

Clasificados al reducido por el ascenso a Primera

Godoy Cruz enfrentará a Tristán Suárez en la grán final, el ganador ascenderá de manera directa a la Primera División. Por su parte el perdedor jugará el reducido por el segundo cupo de ascenso.

Zona A

1- Godoy Cruz - 66 puntos (Ganador, jugará la final vs Tristán Suárez)

2- Ferrocarril Oeste - 66 puntos

3- Deportivo Morón - 61 puntos

4- Deportivo Madryn - 60 puntos

5- Colón - 57 puntos

6- Almirante Brown - 51 puntos

7- Ciudad de Bolivar - 51 puntos

8- Estudiantes de Caseros* - 49 puntos (Puede escalar al sexto puesto si vence a All Boys el lunes)

Zona B

La Zona B aún no está definida, Colegiales puede meterse dentro de los mejores 8 si gana o empata frente a San Martín de Tucumán el domingo a las 18:30 horas dejando fuera a San Martín de San Juan. Gimnasia y Tiro por su parte puede subir a la sexta posición si vence a Quilmes a las 19:00hs también el domingo.

1- Tristán Suárez - 64 puntos(Ganador, Jugará la final vs Godoy Cruz)

2- Atlanta - 62 puntos

3- Temperley - 61 puntos

4- Gimnasia de Jujuy - 58 puntos

5- Midland - 55 puntos

6- Deportivo Maipú - 52 puntos

7- Gimnasia y Tiro de Salta* - 52 puntos

8- San Martín de San Juan* - 51 puntos