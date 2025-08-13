PSG se consagró campeón de la Supercopa de Europa ante el Tottenham de Cuti Romero

Tottenham abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo con una participación clave de Cristian Romero. Tras un tiro libre, el campeón del mundo, de cabeza, metió el balón en el área. João Palhinha definió de primera, Lucas Chevalier (Donnarumma está colgado por el club) metió el manotazo, luego dio en el travesaño y Micky Van de Ven aprovechó el rebote para mandar el balón a la red.

Luego, Tottenham volvió a golpear a los tres minutos del complemento con el 2-0 del Cuti Romero. El defensor argentino apareció solo por el segundo palo en una clara jugada preparada de tiro libre y venció a Chevalier con su testazo cruzado.

Los Spurs mantuvieron bien la ventaja de 2-0 hasta los 40 minutos del segundo tiempo y la historia parecía sentenciada a terminar con un festejo inglés, pero llegaron goles agónico de PSG. A cinco del final, Kang-In Lee descontó con un gran remate cruzado y a los tres de seis de adición Gonçalo Ramos igualó el partido de cabeza tras un gran pase de Hakimi y centro de Dembele. Fue 2-2 en los 90 minutos y la definición a los penales.

PSG se impuso 4 a 3 ante Tottenham en los penales y se consagró campeón de la Supercopa de Europa para desatar el festejo en París y la frustración en Londres. Mathys Tel y Micky van de Ven erraron para el club inglés, mientras que Vitinha para el francés en su última definición.

PSG sumó su primera Supercopa de Europa, título entre los que se encuentran Real Madrid (6), Barcelona (5), Milan (5), Liverpool (4) y Atlético Madrid (3) entre los más ganadores. Es el cuarto título internacional del club parisino: se suma a la vieja Recopa de Europa de la UEFA 1995-96, Copa Intertoto 2001 y la Champions League de este año.