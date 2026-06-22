Leandro Lozano llegó a la revisión médica para convertirse en nuevo refuerzo de Boca

El vínculo de Lozano con esta camisera será por tres temporadas. Es una de las incorporaciones más importantes para rellenar el puesto que dejaron Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, dos de los jugadores a los que el Vasco les comunicó que no iba a tener en cuenta para su segundo ciclo al frente de Boca. En el banco quedará Dylan Gorosito, a quien le dará un poco más de rodaje y será la primera pieza de recambio en el lateral derecho.