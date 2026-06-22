Leandro Lozano llegó a la revisión médica para convertirse en nuevo refuerzo de Boca

El lateral de Argentinos Juniors es la primera carta del ciclo de Rodolfo Arruabarrena. En caso de que todo salga bien en los controles, este martes debería firmar contrato con el Xeneize.
El ciclo de Rodolfo Arruabarrena inició fuerte desde antes de su firma Boca. Objetivos claros, un proyecto con base sólida, limpieza en el vestuario y, como una parte sumamente importante, puso el ojo en varios jugadores a incorporar. Y ya llegó el primero: Leandro Lozano se está realizando la revisión médica para convertirse en nuevo jugador del Xeneize.
Este lunes, el club anunció en una de sus cuentas oficiales que el lateral derecho de Argentinos Juniors se sometería a los controles correspondientes y, de no haber inconvenientes, firmaría contrato con el club. Esta mañana, Lozano ya se presentó en el Centro Médico Genea y esperará por los resultados para encarar su nuevo futuro en Argentina.
La dirigencia del comandada por Juan Román Riquelme había llegado a un acuerdo con el Bicho por el uruguayo de 27 años, que supo ser titular indiscutido en el equipo de Nico Diez. El acuerdo y la posterior operación se concretó por 3.5 millones de dólares, por el 100% de la ficha.
El vínculo de Lozano con esta camisera será por tres temporadas. Es una de las incorporaciones más importantes para rellenar el puesto que dejaron Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, dos de los jugadores a los que el Vasco les comunicó que no iba a tener en cuenta para su segundo ciclo al frente de Boca. En el banco quedará Dylan Gorosito, a quien le dará un poco más de rodaje y será la primera pieza de recambio en el lateral derecho.
Leandro Lozano disputó 17 partidos con Argentinos Juniors en este 2026 y rindió en el equipo que peleó por clasificar a la final del Torneo Apertura: dio tres asistencias y fue amonestado en tres oportunidades en el Bicho.
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