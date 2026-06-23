Boca quiere traer a un arquero y sumó a Gerónimo Rulli a sus opciones

Lo cierto es que Rulli se suma al menos como deseo a Álvaro Montero y Sergio Rochet como candidato a ser el arquero de Boca para el segundo semestre del año. Hasta el momento no hubo negociaciones formales, pero la prolongada lesión de Agustín Marchesín y la falta de experiencia de Leandro Brey convencieron en que existe la necesidad de ir a buscar un refuerzo para el puesto.