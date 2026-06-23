Boca quiere traer a un arquero y sumó a Gerónimo Rulli a sus opciones

Tras la lesión de Agustín Marchesín y no convencer Leandro Brey en este primer semestre, Juan Román Riquelme agregó al arquero mundialista como posible refuerzo en este mercado.
Boca está decidido a traer un arquero de jerarquía en este mercado de pases después de la grave lesión de Agustín Marchesín y no convencer la actuación de Leandro Brey. Y, en este contexto, Juan Román Riquelme sumó a Gerónimo Rulli como una de las opciones.
El arquero de 34 años, que es parte del plantel de la Selección Argentina en el Mundial 2026, tiene contrato con Olympique de Marsella hasta junio de 2027. El club francés está muy conforme con su desempeño y solo se desprendería de él si pagan su cláusula de nueve millones de euros.
Más allá del interés de Boca, Rulli ya tendría decidido volver a Estudiantes una vez que finalice su contrato con Olympique de Marsella y hasta lo habría hablado con la dirigencia. Habrá que ver si un llamado del Xeneize cambia sus planes, volviendo antes de tiempo pensando al fútbol argentino y para ser local en La Bombonera.
Lo cierto es que Rulli se suma al menos como deseo a Álvaro Montero y Sergio Rochet como candidato a ser el arquero de Boca para el segundo semestre del año. Hasta el momento no hubo negociaciones formales, pero la prolongada lesión de Agustín Marchesín y la falta de experiencia de Leandro Brey convencieron en que existe la necesidad de ir a buscar un refuerzo para el puesto.
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