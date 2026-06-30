Se presentó la nueva pelota oficial del fútbol argentino

El diseño combina una base blanca con detalles en azul y plateado, figuras decorativas y elementos inspirados en la identidad del fútbol argentino.

Entre sus aspectos más llamativos aparecen el escudo la AFA y, además, el número 10, una referencia a los grandes talentos creativos que dejaron su huella en la historia del país.

La pelota también incluye la inscripción de “Balón de Juego” junto con el nombre del modelo, destacando su uso oficial dentro de las competencias.

En el aspecto técnico, la versión profesional cuenta con una superficie texturada y una fabricación termosellada, características destinadas a mejorar la trayectoria, el control, la precisión y disminuir la absorción de humedad durante los encuentros.

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La elección del nombre tiene un significado especial. Dentro del fútbol argentino, la gambeta no es solo una habilidad: es una manera de interpretar el juego, una expresión cultural y un símbolo de creatividad dentro de la cancha.

Por ese motivo, el lanzamiento busca relacionar la pelota con aquellos jugadores capaces de cambiar una acción a partir de la imaginación, la técnica y el desequilibrio individual.

El video de presentación sostiene esa idea y muestra a la gambeta como un recurso que puede modificar la energía de un partido, despertar a los hinchas y convertir una jugada común en una oportunidad de gol.

La nueva pelota comenzará a utilizarse en los estadios argentinos durante esta temporada, en un momento donde el fútbol local continúa renovando su imagen deportiva y comercial.

La Argentum Gambeta se incorpora así a la lista de balones oficiales de los torneos argentinos, con una propuesta que combina innovación, tecnología e identidad nacional.