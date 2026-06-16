Quién es Luca Zidane, el arquero de Argelia que enfrenta a Argentina en el Mundial

Hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, representa al país de sus abuelos paternos y es uno de los protagonistas del debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026.

En pleno estreno mundialista de la Selección Argentina ante Argelia, una de las historias que sobresalen del lado africano tiene como protagonista a Luca Zidane. El arquero titular del seleccionado argelino lleva un apellido imposible de ignorar: es hijo de Zinedine Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las máximas figuras de la historia del fútbol. A sus 28 años, afronta el partido más importante de su carrera frente al vigente campeón del mundo.