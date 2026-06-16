Quién es Luca Zidane, el arquero de Argelia que enfrenta a Argentina en el Mundial

Hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, representa al país de sus abuelos paternos y es uno de los protagonistas del debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026.
En pleno estreno mundialista de la Selección Argentina ante Argelia, una de las historias que sobresalen del lado africano tiene como protagonista a Luca Zidane. El arquero titular del seleccionado argelino lleva un apellido imposible de ignorar: es hijo de Zinedine Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las máximas figuras de la historia del fútbol. A sus 28 años, afronta el partido más importante de su carrera frente al vigente campeón del mundo.
Nacido en Aix-en-Provence y criado futbolísticamente en España, Luca se formó en las divisiones inferiores de Real Madrid, donde también hicieron su recorrido sus hermanos. Aunque integró las selecciones juveniles francesas e incluso fue campeón de Europa Sub 17, decidió representar a Argelia, país de origen de sus abuelos paternos. El cambio de federación se concretó a fines de 2025 y le abrió la puerta para disputar este Mundial.
Su trayectoria profesional incluyó un debut en el primer equipo de Real Madrid en 2018 durante el ciclo de su padre como entrenador, pero luego continuó su carrera en distintos clubes del ascenso español hasta asentarse en Granada. Allí logró continuidad y rendimiento, dos factores que le permitieron ganarse un lugar en el seleccionado argelino.
La presencia de Zidane en este Mundial estuvo en duda hasta hace pocas semanas. En abril sufrió una fractura de mandíbula y mentón tras un fuerte choque durante un partido de la Segunda División española y debió ser operado. Ya recuperado, regresó a las canchas utilizando una máscara protectora negra que cubre gran parte de su rostro. “Estoy bien, ya no tengo dolor. La operación salió bien”, contó recientemente al referirse a la lesión.
Antes de enfrentarse a la Selección de Lionel Scaloni, el arquero fue una de las figuras de Argelia en los amistosos preparatorios ante Países Bajos y Uruguay. Con apenas siete partidos en el seleccionado, recibió tres goles y mantuvo la valla invicta en cinco ocasiones. Ahora tiene por delante el desafío de intentar sostener el arco ante un ataque argentino que busca comenzar la defensa del título con una victoria.
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