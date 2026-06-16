Rodolfo Arruabarrena define el plantel para el segundo semestre: ¿qué pasará con Cavani?

A la espera de ser anunciado de manera oficial, el DT de Boca avanza en el armado del equipo. La situación del delantero uruguayo, que tuvo poco rodaje en el primer semestre del año.
Aunque todavía no fue anunciado de manera oficial como nuevo DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena ya comenzó a planificar el equipo que tendrá para afrontar la segunda mitad del año. En ese proceso, varios futbolistas ya fueron informados de que no serán considerados, mientras otros aguardan una definición sobre su continuidad.
Uno de los casos que más llamó la atención es el de Edinson Cavani. El delantero uruguayo todavía no recibió una comunicación formal por parte del club, pero el Vasco no lo tendría dentro de sus prioridades para el próximo semestre.
El atacante continúa enfocado en su recuperación y su objetivo es volver a vestir la camiseta del Xeneize. Hace pocos días decidió realizarse un nuevo bloqueo en la zona lumbar para dejar atrás las molestias físicas que le impidieron tener actividad durante 2026. Su regreso demoraría, al menos, un mes y medio de rehabilitación.
A pesar de la situación, desde el entorno del Matador aseguran que no piensa retirarse ni en abandonar anticipadamente su vínculo con Boca. Su desafío sigue siendo recuperar su mejor versión y volver a competir. Sin embargo, la llegada de Arruabarrena podría modificar ese escenario.
El delantero no es el único que aparece en la lista de jugadores que perderían lugar. Nicolás Orsini fue uno de los primeros en ser notificado y ya acordó la rescisión de su contrato, quedando como agente libre.
Por su parte, Ander Herrera también terminó su ciclo en el club y realizó en público su adiós a los hinchas xeneizes.
Además, Agustín Martegani tiene posibilidades de quedar con un pie fuera del club, mientras que Lucas Janson podría continuar su carrera en Newell’s. En cuanto a Carlos Palacios, Colo-Colo mostró interés, aunque Boca solo aceptaría una salida mediante una transferencia definitiva.
En la zona defensiva también habría modificaciones. Arruabarrena pidió reforzar el lateral derecho y, ante esa decisión, uno de los jugadores de ese puesto podría dejar el plantel. Marcelo Weigandt aparece como el futbolista con más chances de emigrar.
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