Rodolfo Arruabarrena define el plantel para el segundo semestre: ¿qué pasará con Cavani?

El delantero no es el único que aparece en la lista de jugadores que perderían lugar. Nicolás Orsini fue uno de los primeros en ser notificado y ya acordó la rescisión de su contrato, quedando como agente libre.

Por su parte, Ander Herrera también terminó su ciclo en el club y realizó en público su adiós a los hinchas xeneizes.

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Además, Agustín Martegani tiene posibilidades de quedar con un pie fuera del club, mientras que Lucas Janson podría continuar su carrera en Newell’s. En cuanto a Carlos Palacios, Colo-Colo mostró interés, aunque Boca solo aceptaría una salida mediante una transferencia definitiva.

En la zona defensiva también habría modificaciones. Arruabarrena pidió reforzar el lateral derecho y, ante esa decisión, uno de los jugadores de ese puesto podría dejar el plantel. Marcelo Weigandt aparece como el futbolista con más chances de emigrar.