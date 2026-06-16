Lautaro Martínez le ganó la pulseada a Julián Álvarez y será titular en el debut de Argentina en el Mundial

Si bien la mejoría fue notable, desde que llegó a la concentración de la Selección a Kansas, Julián se entrenó diferenciado y no jugó ninguno de los dos amistosos recientes, con un cuidado especial para controlar el tramo final y evitar cualquier resentimiento. Hace unos pocos días, se integró al grupo y pudo realizar todos los trabajos a la par, lo que fue una gran noticia para todo el cuerpo técnico, que repuso a una pieza imprescindible.

Julián

Siempre en compañerismo y con una competencia más que sana entre amigos, Lautaro supo sacar provecho y enalteció su figura: fue titular y goleador en la victoria 2-0 ante Honduras por el partido preparatorio, e ingresó ante Islandia -también amistoso- en el triunfo 3-0. . Estas dos oportunidades le devolvieron el ruedo al ex Racing a diferencia de Álvarez que, si bien fue convocado, prefirieron dejarlo en el banco por razones obvias. Scaloni afirmó en la conferencia de prensa de este lunes que Julián "está listo para el partido", pero no confirmó su titularidad; un detalle que revela su decisión.



Y fue esta misma razón la que terminó inclinando a Scaloni en la elección: el poco rodaje lógico que atravesó el atacante del Atleti por su recuperación, le abrió campo a Lautaro a jugar y a entrenarse al 100% con el grupo desde su llegada. Será el dueño el área para enfrentar a Argelia esta noche en el Arrowhead Stadium, en el estreno por la defensa del título mundial.