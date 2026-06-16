Lautaro Martínez le ganó la pulseada a Julián Álvarez y será titular en el debut de Argentina en el Mundial

Gracias a sus últimas apariciones y ante el poco rodaje de la Araña, el Toro se ganó el puesto e integrará el once ante Argelia esta noche, en el Arrowhead Stadium.
Lautaro Martínez se había convertido en una pieza de recambio de oro en la Selección Argentina, por detrás de Julián Álvarez . El que sería titular en cualquier equipo del mundo, ante el alto nivel del plantel nacional, tuvo que ceder su puesto en los últimos años por decisión del cuerpo técnico, complicaciones físicas y táctica. Sin embargo, el autor del gol en la final que lo sacó campeón de la Copa América, trabajó y convenció a Lionel Scaloni de que encaja mejor para la propuesta del equipo y esta noche irá de arranque en el debut ante Argelia en la Copa del Mundo 2026.
Una leve distensión en el sóleo de la pierna izquierda este año le impidió estar en la definición de la Serie A que consagró al Inter de Milán, siendo el capitán del equipo. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, se concentró en la recuperación y fue meticuloso con cada paso en la puesta a punto. Tanto, que el 13/5 pudo estar en la final de la Copa Italia ante Lazio y colaboró con un gol para que el Nerazzurri se consagre doblemente campeón en el lapso de 15 días. A partir de allí, continuó a pleno con la afinación, ya con la temporada en su club terminada y con la camiseta nacional puesta.
Al mismo tiempo, otro susto paralizó a la Selección Argentina. Julián Álvarez sufrió una fuerte torcedura en el tobillo izquierdo durante el partido de ida de las semis de la Champions League frente al Arsenal en el mes de abril, que lo obligó a jugar a media máquina e infiltrado en la vuelta y, posteriormente, a mirar la final con el Atlético de Madrid desde su casa.
El dolor persistió y se intensificó, por lo que se decidió realizar un tratamiento de plasma rico en plaquetas (PRP) para bajar la espuma y poder acelerar la recuperación. Con la temporada de La Liga terminada (el Atleti finalizó 4°), también enfocó su puesta a punto para la Copa del Mundo.
Si bien la mejoría fue notable, desde que llegó a la concentración de la Selección a Kansas, Julián se entrenó diferenciado y no jugó ninguno de los dos amistosos recientes, con un cuidado especial para controlar el tramo final y evitar cualquier resentimiento. Hace unos pocos días, se integró al grupo y pudo realizar todos los trabajos a la par, lo que fue una gran noticia para todo el cuerpo técnico, que repuso a una pieza imprescindible.
Siempre en compañerismo y con una competencia más que sana entre amigos, Lautaro supo sacar provecho y enalteció su figura: fue titular y goleador en la victoria 2-0 ante Honduras por el partido preparatorio, e ingresó ante Islandia -también amistoso- en el triunfo 3-0. . Estas dos oportunidades le devolvieron el ruedo al ex Racing a diferencia de Álvarez que, si bien fue convocado, prefirieron dejarlo en el banco por razones obvias. Scaloni afirmó en la conferencia de prensa de este lunes que Julián "está listo para el partido", pero no confirmó su titularidad; un detalle que revela su decisión.
Y fue esta misma razón la que terminó inclinando a Scaloni en la elección: el poco rodaje lógico que atravesó el atacante del Atleti por su recuperación, le abrió campo a Lautaro a jugar y a entrenarse al 100% con el grupo desde su llegada. Será el dueño el área para enfrentar a Argelia esta noche en el Arrowhead Stadium, en el estreno por la defensa del título mundial.
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