River hizo oficial los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Coudet

Asimismo, desde el club confirmaron que Kendry Páez y Matías Viña no continuarán en el plantel, ya que se decidió finalizar anticipadamente sus préstamos provenientes de Chelsea y Flamengo.

Por otra parte, River informó que Andrés Herrera finalizará su préstamo en Columbus Crew el próximo 30 de junio y, actualmente, negocia una posible transferencia definitiva al club estadounidense.

Además, cuatro futbolistas que sí formarán parte del viaje a Alicante fueron incluidos en la lista de jugadores negociables. La dirigencia ya notificó la decisión a sus representantes, aunque no dio a conocer los nombres.

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En paralelo, la conducción de Núñez continúa trabajando en la renovación del plantel y busca sumar refuerzos. Entre los nombres que aparecen en carpeta está Facundo Medina, defensor surgido de las inferiores del club que actualmente juega en Olympique Marsella y disputa el Mundial con la Selección Argentina.

El interés por Medina surge ante la posible salida de Lautaro Rivero, por quien River espera obtener una cifra cercana a los 7 y 10 millones de euros.

Con las llegadas confirmadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, la dirigencia también mantiene gestiones por Ángel Correa, Giovanni Simeone, Nelson Deossa y Thiago Almada.