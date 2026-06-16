River hizo oficial los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Coudet

El club publicó un comunicado en sus redes sociales con los siete nombres que no serán tenidos en cuenta por Chacho Coudet. En la lista hay un campeón del mundo con la Selección Argentina.
River Plate comenzará su preparación de cara al segundo semestre el miércoles 17 de junio y el sábado 20 viajará a Alicante (España), donde llevará adelante la pretemporada. Sin embargo, la delegación encabezada por Eduardo Coudet no tendrá a siete jugadores: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo.
Según indicó el club en un comunicado, esos futbolistas deberán presentarse el lunes 22 de junio en Buenos Aires para continuar con los entrenamientos.
A ese listado se agregan Ian Subiabre y Santiago Lencina, quienes tampoco serán parte de la comitiva que viajará a Europa debido a que mantienen conversaciones avanzadas para continuar sus carreras en otros equipos.
En cuanto a Kevin Castaño, su ausencia está relacionada con su participación en el Mundial. El mediocampista regresará a las prácticas una vez que termine el camino de su selección, aunque se sumará al grupo de jugadores que entrenará en la Argentina. La misma situación atraviesa Matías Galarza Fonda, cuya vuelta dependerá de que no se concrete la ejecución de la opción de compra de su pase.
Asimismo, desde el club confirmaron que Kendry Páez y Matías Viña no continuarán en el plantel, ya que se decidió finalizar anticipadamente sus préstamos provenientes de Chelsea y Flamengo.
Por otra parte, River informó que Andrés Herrera finalizará su préstamo en Columbus Crew el próximo 30 de junio y, actualmente, negocia una posible transferencia definitiva al club estadounidense.
Además, cuatro futbolistas que sí formarán parte del viaje a Alicante fueron incluidos en la lista de jugadores negociables. La dirigencia ya notificó la decisión a sus representantes, aunque no dio a conocer los nombres.
En paralelo, la conducción de Núñez continúa trabajando en la renovación del plantel y busca sumar refuerzos. Entre los nombres que aparecen en carpeta está Facundo Medina, defensor surgido de las inferiores del club que actualmente juega en Olympique Marsella y disputa el Mundial con la Selección Argentina.
El interés por Medina surge ante la posible salida de Lautaro Rivero, por quien River espera obtener una cifra cercana a los 7 y 10 millones de euros.
Con las llegadas confirmadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, la dirigencia también mantiene gestiones por Ángel Correa, Giovanni Simeone, Nelson Deossa y Thiago Almada.
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