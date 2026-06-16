Video: De Paul y Paredes mantuvieron la cábala de comer caramelos previo al debut

Como en cada partido de la Selección Argentina, los mediocampistas comieron caramelos en el campo de juego del Kansas City en la previa del encuentro con Argelia.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul mantuvieron la cábala previo al debut en el Mundial con Argelia y salieron a comer caramelos al centro del campo de juego del Kansas City. Tras el reconocimiento del campo, donde se dio esta particular escena que ya es costumbre en el seleccionado, se fueron al vestuario a alistarse para el partido.