Videos: los goles de Argentina y Argelia anulados por el VAR al inicio del partido

En los primeros diez minutos, Messi anotó para la Scaloneta y Chaibi para los africanos pero ambos fueron anulados desde la cabina por finos offside. De la alegría a la desilusión, del susto al alivio.

Argentina y Argelia protagonizaron un inicio mundialista con goles anulados. Apenas a los cinco minutos, Messi apareció dentro del área por la derecha, tras un pase de Lautaro en la primera aproximación seria de la Selección y definió al primer palo de Zidane pero rápidamente fue invalidado por posición adelantada. La imagen del VAR lo confirmó: el capitán tenía medio cuerpo por delante del último defensor argelino.