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Videos: los goles de Argentina y Argelia anulados por el VAR al inicio del partido

En los primeros diez minutos, Messi anotó para la Scaloneta y Chaibi para los africanos pero ambos fueron anulados desde la cabina por finos offside. De la alegría a la desilusión, del susto al alivio.

Argentina y Argelia protagonizaron un inicio mundialista con goles anulados. Apenas a los cinco minutos, Messi apareció dentro del área por la derecha, tras un pase de Lautaro en la primera aproximación seria de la Selección y definió al primer palo de Zidane pero rápidamente fue invalidado por posición adelantada. La imagen del VAR lo confirmó: el capitán tenía medio cuerpo por delante del último defensor argelino.

El gol de Messi, anulado por posición adelantada

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Apenas tres minutos después, el susto fue argentino. Fares Chaibi ingresó al área tras una distracción en el fondo y definió al primer palo del Dibu Martínez. Sin embargo, tras la revisión, se determinó el offside y el regreso al 0-0 en Kansas.

El gol de Chaibi, también invalidado por offside

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