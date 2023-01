Fernando Gago insiste con la llegada de un lateral izquierdo, por lo que los dirigentes académicos ofertaron formalmente por Ángelo Martino, de Talleres de Córdoba, una cifra cercana al millón de dólares por el 80% del pase del zurdo de 24 años, que también es pretendido por Newell's.

El mercado de pases cierra el jueves y ante la frustrada llegada de Elías Gómez, y la dificultad de traer a otros nombres que sonaron como Claudio Bravo, Lautaro Blanco o Nicolás Fernández Mercau, Racing decidió avanzar finalmente por el ex Atlético Rafaela, que viene de meterse un gol en contra y ser expulsado contra Independiente.

Por otro lado, la Academia rechazó una oferta por Matías Rojas: el paraguayo, que fue titular vs. Belgrano luego de la lesión muscular, queda libre a mitad de año y aunque hay charlas para que renueve hasta diciembre de 2024, la firma todavía no llega. Vasco Da Gama, Atlético Mineiro, Cruzeiro y Botafogo son cuatro de los clubes que lo pretenden, y uno de ellos -no trascendió cual- habría intentado llevárselo ahora.

Gago lo cuenta y confía en que firmará su renovación y, en todo caso será vendido a mitad de año o en diciembre. La dirigencia tampoco descree del futbolista y por eso descartó la propuesta.

Paolo Guerrero y Facundo Mura, las novedades del lunes

El delantero peruano, quien llegó la semana pasada y avisó que necesitaba una pretemporada para ponerse a punto, y el lateral derecho, que antes de la Supercopa Internacional con Boca sufrió una fractura en el brazo, hicieron trabajos de campo por primera vez. Y si bien no estarán el próximo fin de semana ante Argentinos, es una gran noticia ya que significa un paso más para poder ser tenidos en cuenta por Gago.

A su vez, quienes jugaron contra Belgrano hicieron trabajos regenerativos, mientas que los que no jugaron o sumaron pocos minutos participaron de una práctica de fútbol ante la Reserva. Además, Gonzalo Piovi, quien salió lesionado contra el Pirata, también trabajó a la par del grupo y su presencia frente al Bicho no corre peligro.