Racing presentó una camiseta amarilla y negra inspirada en un modelo de 1904

La Academia estrenará este domingo frente a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda su nueva y particular tercera equipación.
Racing presentó su nueva tercera camiseta de colores amarillo y negro inspirada en un modelo del club de 1904. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda estrenará oficialmente su nueva equipación el domingo, cuando reciba a Atlético Tucumán, por la octava fecha del Torneo Clausura.
Con Maravilla Martínez al frente, Racing dio a conocer su nueva pilcha en las redes sociales. El club decidió volver a sus orígenes para presentar una camiseta original con un fuerte componente histórico y simbólico para los hinchas de La Academia, uniendo el pasado y el presente de la institución.
El club contó, a través de un video en sus redes sociales, que los colores de la camiseta en cuestión fueron rechazados. A partir de esa anécdota, el club construyó el concepto de lanzamiento bajo una frase que atraviesa toda la campaña: “A Racing nadie le dice que no”.
El video de presentación repasa distintas situaciones que, a lo largo de la historia, parecían imposibles para la institución. La campaña menciona desde la posibilidad de convertirse en el primer campeón del mundo y conseguir siete campeonatos consecutivos hasta la capacidad de convocar a sus hinchas para llenar dos estadios en una misma jornada.
La camiseta que recupera aquel modelo del inicio del siglo XX ya había tenido una reedición en 1973, cuando fue utilizada nuevamente por futbolistas destacados de aquella época. Más de cinco décadas después, Racing vuelve a tomar ese antecedente para su tercera equipación.
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