Dibu Martínez se acerca a Manchester United: no jugó en Aston Villa y la declaración de su DT

Dibu habría llegado a un acuerdo contractual con el United y resta que se definan las negociaciones entre clubes, algo que se confirmó con que el argentino quede afuera de los convocados. Marco Bizot terminó atajando y el equipo cayó por goleada en su casa.

En la nota post partido, la cronista de la TV oficial mantuvo un curioso diálogo con el español Emery, quien intentó no dar a conocer su opinión sobre la operación del argentino, aunque su actitud parece marcar que no aceptó bien el perder a una de sus figuras.

La periodista le hizo tres preguntas y la respuesta del entrenador fue la misma. "No estuvo Emiliano Martínez en la escuadra esta noche. ¿Por qué fue eso?", fue la primera consulta. "Bizot. Marco Bizot", fue la respuesta. "¿Dónde está Emiliano Martínez", repreguntó y se volvió a encontrar con "Marco Bizot" por parte del entrenador.

Por último, la periodista cambió el enfoque: "¿Será tu arquero en el futuro?" en referencia a Bizot. "Marco Bizot. El tiempo terminó", concluyó el entrenador. Sí, el Dibu Martínez parece haber terminado su historia con Aston Villa, compuesta de cinco temporadas en donde llevó al equipo a grandes logros.

Manchester United fue con mucha fuerza por el Dibu Martínez tras un inicio de temporada irregular y la reciente eliminación de la Copa de la Liga. Las actuaciones de André Onana y las dudas alrededor de su suplente, Altay Bayindir, han sido objeto de cuestionamientos, especialmente después de la derrota ante el Grimsby Town de la Cuarta División, tras la que Onana fue criticado por su desempeño tanto en los goles recibidos como en la definición por penales.