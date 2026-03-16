Noche negra para San Lorenzo: fue goleado por Defensa y Justicia en el Gasómetro

Ya con superioridad númerica, Agustín Hausch, futbolista con pasado en San Lorenzo, sentenció la historia con el 4 a 1 en el marcador. Con puro amor propio en la adversidad, Auzmendi anotó el 2-4 a los 44 minutos pero, en tiempo de descuento, David Barbona volvió a golpear al local y selló el 5 a 2 final.

Con este triunfazo, Defensa quedó escolta de la Zona A del Torneo Apertura con 16 puntos, a seis del Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Por su parte, San Lorenzo quedó noveno con 13 unidades, fuera de la zona de clasificación a los playoffs del campeonato.