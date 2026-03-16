Noche negra para San Lorenzo: fue goleado por Defensa y Justicia en el Gasómetro

Con una gran efectividad en ataque, el Halcón aplastó por 5 a 2 al Ciclón y profundizó su mala racha sin triunfos. Además, Agustín Ladstatter se fue expulsado y será baja en el equipo.
San Lorenzo vivió una noche negra en el Nuevo Gasómetro: fue goleado por 5 a 2 con Defensa y Justicia. En la onceava fecha del campeonato, el Ciclón sufrió la gran efectividad del Halcón y profundizó su mala racha sin triunfos que llegó a cuatro encuentros del torneo.
Defensa madrugó a San Lorenzo al minuto de juego con un pase largo, un triunfo en un duelo individual y una buena jugada colectiva que terminó con un centro de Rubén Botta y definición de primera de Elías Pereyra. Un local dormido y un visitante muy enchufado en el inicio del encuentro.
Para colmo, Defensa amplió el marcador en la última jugada del primer tiempo: Juan Manuel Gutiérrez empujó el balón a la red apareciendo como centrodelantero tras un centro de David Martínez tras un ataque de posesión con mucha paciencia y llevando el balón de un lado a otro. Así, San Lorenzo se fue 2 a 0 abajo al descanso y silbado por su gente.
Sin embargo, la noche para el olvido del local recién comenzaba en el Gasómetro. Aaron Molinas marcó el 3 a 0 a favor de Defensa a los 19 minutos del complemento desde los doce pasos. El refuerzo Rodrigo Auzmendi logró descontar de cabeza pero enseguida el local sufrió el golpe de quedarse con diez hombres: Agustín Ladstatter vio la roja directa después de ir directo a cortar un contraataque del rival.
Ya con superioridad númerica, Agustín Hausch, futbolista con pasado en San Lorenzo, sentenció la historia con el 4 a 1 en el marcador. Con puro amor propio en la adversidad, Auzmendi anotó el 2-4 a los 44 minutos pero, en tiempo de descuento, David Barbona volvió a golpear al local y selló el 5 a 2 final.
Con este triunfazo, Defensa quedó escolta de la Zona A del Torneo Apertura con 16 puntos, a seis del Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Por su parte, San Lorenzo quedó noveno con 13 unidades, fuera de la zona de clasificación a los playoffs del campeonato.
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