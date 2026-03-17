Real Madrid volvió a vencer al Manchester City y avanzó a los cuartos de la Champions League

Tras ganar por 3 a 0 la ida en España, el Merengue volvió a vencer al equipo dirigido por Pep Guardiola por 2 a 1 en Inglaterra y sigue en camino en el sueño copero.
Real Madrid derrotó 2 a 1 al Manchester City en el Etihad y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League con un global contundente de 5-1 contando el 3-0 de la ida en España. Vinicius Júnior marcó los dos goles del equipo español, mientras que Erling Haaland anotó para los locales, que jugaron gran parte del partido con un futbolista menos.
La serie quedó prácticamente definida en el primer tiempo, cuando el brasilero abrió el marcador de penal a los 21 minutos tras una infracción sancionada por VAR que además terminó con la expulsión de Bernardo Silva. Con ventaja numérica y el global 4-0 gracias a lo conseguido en el Bernabéu, el conjunto madrileño manejó el ritmo del partido y obligó al City a jugar siempre al límite...
El equipo de Guardiola logró el empate en el partido a los 40 minutos con un gol de Haaland, que aprovechó un desvío en el área chica tras un desborde de Doku. Sin embargo, el trámite siguió favoreciendo al Madrid, que controló la pelota y generó las chances más peligrosas, aunque sin poder volver a marcar antes del descanso.
En el segundo tiempo, el City intentó presionar pese a estar en inferioridad, pero se encontró con un rival firme en defensa y efectivo en ataque. En tiempo de descuento, Vinicius volvió a aparecer tras una asistencia de Tchouaméni que le tiró un centro desde el vértice derecho y selló el 2-1 definitivo que terminó de liquidar la serie en favor del conjunto español.
Con la victoria en Inglaterra y el amplio triunfo conseguido en la ida, Real Madrid avanzó a los cuartos de final con autoridad y volvió a dejar en el camino al Manchester City, en una eliminatoria que se resolvió rápido y confirmó al equipo madrileño como uno de los grandes candidatos al título.
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