Real Madrid volvió a vencer al Manchester City y avanzó a los cuartos de la Champions League

La serie quedó prácticamente definida en el primer tiempo, cuando el brasilero abrió el marcador de penal a los 21 minutos tras una infracción sancionada por VAR que además terminó con la expulsión de Bernardo Silva. Con ventaja numérica y el global 4-0 gracias a lo conseguido en el Bernabéu, el conjunto madrileño manejó el ritmo del partido y obligó al City a jugar siempre al límite...