Independiente se prueba contra Vélez en Avellaneda: hora, TV y formaciones

Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros, no pudo cerrar los partidos en las primeras dos fechas y sufrió dos empates por jugadas aéreas. Para este partido, el Rojo contará con Santiago Arias, que ya firmó su contrato, mientras que Franco Paredes se fue a préstamo a Argentinos Juniors. "No estamos ligando, pero el equipo trabaja y merece más", afirmó Quinteros en conferencia.

En otra parte de la novela del mercado de pases, Javier Ruiz, el extremo con pasado a préstamo en Barracas Central, tendría todo arreglado para partir hacia el Necaxa de México. Tras varios idas y vueltas, la Comisión y el jugador acompañado de su representante no llegaron a un acuerdo por lo que Ruiz tendría todo encaminado para dejar el Rey de Copas.

Javier Ruiz Javier Ruiz ya decidió su futuro y será lejos de Independiente: tendría todo arreglado con Necaxa de México tras los desacuerdos con la comisión directiva.

Vélez, en tanto, viene de vencer a Instituto y a Talleres, y suma seis puntos en el torneo. El segundo gol ante la T fue de Joaquín García, quien volvió a jugar tras un año de recuperación por una fractura de tobillo. "Hacer el gol de la victoria es la recompensa a todo el esfuerzo que hice para volver", expresó.

Además, Maher Carrizo jugó posiblemente su ultimo partido, ya que abrió la puerta a posibles transferencias. "Fueron días difíciles, que sea lo que tenga que ser", afirmó. Tras estos dichos en el pasado encuentro, hoy dejó la concentración y parece tener encaminada su partida hacia el Ajax de Holanda.

maher carrizo Maher Carrizo tendría todo acordado con el Ajax de Países Bajos, por lo que seguirá su carrera en el Viejo Continente.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El partido se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, y comenzará a las 19.45. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium, mientras que Hernán Mastrángelo será el árbitro principal y Germán Delfino estará a cargo del VAR.