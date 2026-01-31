Independiente se prueba contra Vélez en Avellaneda: hora, TV y formaciones

El Rojo sumó dos empates en el comienzo del torneo, mientras el Fortín llega entonado por sus victorias contra Instituto y Talleres. Maher Carrizo dejó la concentración y tiene todo encaminado para seguir su carrera en el Ajax.
Después del empate sobre la hora ante Newell’s, Independiente buscará volver al triunfo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, donde recibirá a Vélez, que llega con puntaje ideal tras dos victorias consecutivas. El encuentro corresponde a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 y se jugará este sábado desde las 19.45.
Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros, no pudo cerrar los partidos en las primeras dos fechas y sufrió dos empates por jugadas aéreas. Para este partido, el Rojo contará con Santiago Arias, que ya firmó su contrato, mientras que Franco Paredes se fue a préstamo a Argentinos Juniors. "No estamos ligando, pero el equipo trabaja y merece más", afirmó Quinteros en conferencia.
En otra parte de la novela del mercado de pases, Javier Ruiz, el extremo con pasado a préstamo en Barracas Central, tendría todo arreglado para partir hacia el Necaxa de México. Tras varios idas y vueltas, la Comisión y el jugador acompañado de su representante no llegaron a un acuerdo por lo que Ruiz tendría todo encaminado para dejar el Rey de Copas.
Vélez, en tanto, viene de vencer a Instituto y a Talleres, y suma seis puntos en el torneo. El segundo gol ante la T fue de Joaquín García, quien volvió a jugar tras un año de recuperación por una fractura de tobillo. "Hacer el gol de la victoria es la recompensa a todo el esfuerzo que hice para volver", expresó.
Además, Maher Carrizo jugó posiblemente su ultimo partido, ya que abrió la puerta a posibles transferencias. "Fueron días difíciles, que sea lo que tenga que ser", afirmó. Tras estos dichos en el pasado encuentro, hoy dejó la concentración y parece tener encaminada su partida hacia el Ajax de Holanda.
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
El partido se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, y comenzará a las 19.45. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium, mientras que Hernán Mastrángelo será el árbitro principal y Germán Delfino estará a cargo del VAR.
comentar