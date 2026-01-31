Torneo Apertura 2026: San Lorenzo enfrenta a Central Córdoba por la tercera fecha

El Ciclón viene de ganarle a Gimnasia de Mendoza como visitante, mientras que el Ferroviario aún no pudo sumar una victoria en el campeonato. El equipo que dirige Damián Ayude podrá contar con sus refuerzos.
Luego del triunfo en Mendoza ante Gimnasia, San Lorenzo intentará seguir sumando de a tres en el Nuevo Gasómetro, donde este sábado recibirá a Central Córdoba, que todavía no logró su primera victoria del año. El partido, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, se jugará desde las 17.30.
En el inicio del campeonato, el Ciclón perdió contra Lanús, pero luego se repuso y consiguió su primer triunfo con un tanto de Diego Herazo ante Gimnasia (M). Para este partido, contará con los refuerzos de Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo, mientras que Jhohan Romaña, tras su frustrado pase a River, aseguró: "Me quedo, estoy bien".
Central Córdoba, que viene de perder contra Gimnasia de Mendoza y empatar sin goles frente a Atlético Tucumán, buscará sumar su primera victoria del torneo. La dirigencia del Ferroviario cerró la incorporación del delantero uruguayo Michael Santos, quien era pretendido por Independiente, con la intención de potenciar el ataque del equipo.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
El partido se jugará en el estadio Pedro Bidegain, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comenzará a las 17.30hs. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium, mientras que Fernando Echenique será el árbitro principal y José Carreras tendrá el VAR a su cargo.
