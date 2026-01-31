Torneo Apertura 2026: San Lorenzo enfrenta a Central Córdoba por la tercera fecha

En el inicio del campeonato, el Ciclón perdió contra Lanús, pero luego se repuso y consiguió su primer triunfo con un tanto de Diego Herazo ante Gimnasia (M). Para este partido, contará con los refuerzos de Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo, mientras que Jhohan Romaña, tras su frustrado pase a River, aseguró: "Me quedo, estoy bien".

festejo-herazo-san-lorenzo-gimnasia-mendoza-torneo-apertura-2026-1536x864 San Lorenzo llega al duelo con Central Córdoba tras su primer triunfo en el torneo, gracias al gol de Diego Herazo que le dio la victoria ante Gimnasia (M).

Central Córdoba, que viene de perder contra Gimnasia de Mendoza y empatar sin goles frente a Atlético Tucumán, buscará sumar su primera victoria del torneo. La dirigencia del Ferroviario cerró la incorporación del delantero uruguayo Michael Santos, quien era pretendido por Independiente, con la intención de potenciar el ataque del equipo.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

El partido se jugará en el estadio Pedro Bidegain, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comenzará a las 17.30hs. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium, mientras que Fernando Echenique será el árbitro principal y José Carreras tendrá el VAR a su cargo.