Reducido de la Primera Nacional: los partidos y resultados de los octavos de final

Atlanta avanzó a los cuartos de final por ventaja deportiva y Ciudad Bolívar dio el golpe al eliminar a Temperley, en una jornada que puso en marcha la primera ronda del certamen por el segundo ascenso.

El Reducido de la Primera Nacional 2026 puso en marcha este sábado su primera ronda, con siete cruces mano a mano que definirán a los equipos que avanzarán a los cuartos de final en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional. En una jornada con partidos decisivos, Atlanta consiguió la clasificación por ventaja deportiva, mientras que Ciudad Bolívar dio uno de los golpes de la fecha al eliminar a Temperley como visitante. A los siete ganadores se sumará el perdedor de la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, que se enfrentarán este domingo a las 17.