River le ganó a Gimnasia y Ponzio dejó una señal de como será la defensa ante Lanús

Martínez Quarta fue expulsado ante Boca y no regresaría al equipo titular.

El amistoso también permitió observar otras decisiones del entrenador afectadas por las ausencias de Lucas Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada, convocados a la Selección Argentina. En ese contexto, Ezequiel Centurión ocupó el arco y Giovanni González se desempeñó como lateral derecho, una posición en la que podría tener continuidad frente a Lanús por la suspensión de Montiel. Además, Ángel Correa se movió unos metros detrás de los delanteros, mientras que Santiago Espíndola volvió a ocupar el lugar de volante central ante las bajas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes todavía no recibieron el alta médica.