River le ganó a Gimnasia y Ponzio dejó una señal de como será la defensa ante Lanús

El Millonario se impuso con goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván en un ensayo a puertas cerradas, mientras que Lautaro Rivero se perfila para mantener su lugar entre los titulares de cara al cruce con el Granate por los octavos de final del Clausura.
River derrotó 2-0 a Gimnasia en un amistoso disputado este sábado en el Monumental y aprovechó el parate por la fecha FIFA para sumar rodaje de cara a los octavos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Lanús. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso con goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván, en un ensayo a puertas cerradas que también dejó señales sobre el posible equipo titular para el partido decisivo. En el segundo bloque, los suplentes igualaron 1-1.
Más allá del resultado, uno de los principales indicios estuvo en la defensa. Pese a que Lucas Martínez Quarta ya está disponible después de cumplir la suspensión por su expulsión ante Boca, Ponzio mantuvo a Lautaro Rivero como titular junto a Nicolás Otamendi. El Chino, en cambio, integró la formación alternativa junto al juvenil Tobías Ramírez. De esta manera, el defensor zurdo parece haber ganado terreno para continuar desde el arranque en el primer compromiso de los playoffs.
El amistoso también permitió observar otras decisiones del entrenador afectadas por las ausencias de Lucas Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada, convocados a la Selección Argentina. En ese contexto, Ezequiel Centurión ocupó el arco y Giovanni González se desempeñó como lateral derecho, una posición en la que podría tener continuidad frente a Lanús por la suspensión de Montiel. Además, Ángel Correa se movió unos metros detrás de los delanteros, mientras que Santiago Espíndola volvió a ocupar el lugar de volante central ante las bajas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes todavía no recibieron el alta médica.
En el segundo bloque, los suplentes de River igualaron 1-1 frente al conjunto platense. Rafael Santos Borré convirtió para el Millonario, mientras que Agustín Colazo marcó para el Lobo. Sin embargo, la noticia más importante fue el regreso de Juan Carlos Portillo, quien volvió a sumar minutos después de nueve meses de recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El defensor dio así un paso importante en su puesta a punto para volver a competir oficialmente.
El ensayo también les permitió tener rodaje a varios juveniles, entre ellos Benjamín Rodríguez, Tobías Ramírez, Valentín Lucero y Felipe Esquivel. Con dos bloques de 50 minutos de fútbol en total, River completó una prueba exigente ante un Gimnasia que presentó a varios de sus habituales titulares. Ahora, Ponzio continuará con la preparación del equipo para el cruce ante Lanús, que será el próximo domingo a las 19 en el Monumental.
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