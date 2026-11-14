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Boca y Banfield empatan en Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina

El Xenezie y el Taladro se disputan un lugar en la definición del certamen nacional, donde ya espera Platense. El equipo de Arruabarrena viene de consagrarse y va por una nueva final, mientras los de Troglio, eliminados del Clausura, buscan dar el golpe.

Boca y Banfield se enfrentan en Mendoza por un lugar en la final de la Copa Argentina, en un cruce que promete ser atractivo por lo que hay en juego. El Xeneize, que viene de consagrarse campeón de la tabla anual, buscará extender su buen momento y quedar a un paso de otro título antes de jugar la final de la Sudamericana, mientras que el Taladro intentará dejar atrás la eliminación del Torneo Clausura y dar el golpe para meterse en la definición, donde ya espera Platense.

5': ¡Lo tuvo Banfield! Impresionante atajada de Montero

Ya juegan Boca y Banfield por un lugar en la final de la Copa Argentina

La formación confirmada de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación confirmada de Banfield

Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Ignacio Abraham, Nicolás Meriano; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; Alexander Machado, Adrían Balboa y Federico Medina . DT: Pedro Troglio.

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