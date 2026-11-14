Boca y Banfield empatan en Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina

El Xenezie y el Taladro se disputan un lugar en la definición del certamen nacional, donde ya espera Platense. El equipo de Arruabarrena viene de consagrarse y va por una nueva final, mientras los de Troglio, eliminados del Clausura, buscan dar el golpe.

Boca y Banfield se enfrentan en Mendoza por un lugar en la final de la Copa Argentina, en un cruce que promete ser atractivo por lo que hay en juego. El Xeneize, que viene de consagrarse campeón de la tabla anual, buscará extender su buen momento y quedar a un paso de otro título antes de jugar la final de la Sudamericana, mientras que el Taladro intentará dejar atrás la eliminación del Torneo Clausura y dar el golpe para meterse en la definición, donde ya espera Platense.