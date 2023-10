Repudiable: un jugador paraguayo escupió a Messi en pleno partido

Antonio Sanabria había ingresado a los del segundo tiempo, en lugar de Adam Bareiro. El delantero de 27 años, con presente en el Torino italiano, no tuvo mucha participación en el juego, pero sí fue protagonista de un lamentable hecho: a cinco minutos del final, discutió con Messi por una jugada, y cuando el 10 le dio la espalda para seguir jugando, Sanabria lo escupió.

ssstwitter.com_1697161450835.mp4

El escupitajo no llegó a impactar al rosarino, pero sí fue captado por las cámaras de televisión. Aunque el futbolista agresor la sacó barata ya que el árbitro del partido Raphael Claus no advirtió el hecho: es que la acción forma parte dentro del reglamento de las faltas y conductas antideportivas, y debe ser penado con una expulsión.

Al ser jugada de posible expulsión, el brasileño Rodolpho Toski -encargado del VAR- podría haber llamado al árbitro, pero o tampoco de percató de la situación o decidió obviarla.

Lo cierto es que el cruce entre Messi y Sanabria fue tan tenso que duró varios segundos en los que cruzaron fuertes palabras, y el defensor paraguayo Gustavo Gómez tuvo que interceder y pedirle al astro argentino que se quedara "tranquilo". También intercedió Richard Sánchez, aunque no en un tono amigable para con Lionel.

¿Qué dijo Scaloni sobre el escupitajo a Lionel Messi?

El entrenador de la Selección Argentina fue consultado al respecto en conferencia de prensa y respondió: "No lo vi. Vi cuando el chico le tiró la pelota por encima de Leo cuando la pedía. Nada más". Y agregó: "No lo vi, pero si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa".