Los hinchas de River estallaron tras una nueva derrota y pidieron por Ramón Díaz

La explosión del Monumental contra la comisión directiva de River

EL MONUMENTAL EXPLOTÓ CONTRA LA DIRIGENCIA DE RIVER.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Gy8kolJ84W — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2026

El pitazo final profundizó el clima de crisis que atraviesa el club. Los silbidos acompañaron la retirada de los futbolistas y, fuera del campo de juego, un grupo de hinchas comenzó a cantar por Ramón Díaz, cuyo nombre volvió a instalarse como una alternativa para conducir al equipo. La derrota frente a Rosario Central no solo dejó a River sin puntos en el Torneo Clausura, sino que también marcó uno de los momentos de mayor tensión entre el equipo y su público en los últimos años.