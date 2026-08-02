Los hinchas de River estallaron tras una nueva derrota y pidieron por Ramón Díaz

La quinta caída consecutiva profundizó el malestar en el Monumental, donde hubo silbidos, insultos contra el plantel y la dirigencia, además de un fuerte reclamo por el regreso del histórico entrenador.
La derrota por 1-0 frente a Rosario Central desató una fuerte reacción de los hinchas de River, que hicieron sentir su descontento durante gran parte de la noche en el estadio Monumental. La quinta caída consecutiva del equipo agravó la crisis futbolística y provocó cánticos contra los jugadores y la comisión directiva, mientras que, una vez finalizado el encuentro, un grupo de simpatizantes pidió por el regreso de Ramón Díaz en el hall del estadio.
El clima ya era tenso desde antes del comienzo del partido. Durante la presentación de las formaciones, varios futbolistas fueron recibidos con silbidos y el entrenador Eduardo Coudet también fue blanco de la reprobación de los hinchas. Tras el gol en contra de Nicolás Otamendi, que significó la ventaja de Rosario Central, el Monumental estalló con el clásico "Movete, River, movete...", mientras que al cierre del primer tiempo volvieron a escucharse silbidos por la floja actuación del equipo.
En el complemento, River empujó en busca del empate, pero la falta de eficacia y las intervenciones del arquero Jeremías Ledesma alimentaron la frustración de las tribunas. Después de un contraataque de Giovanni Cantizano que estuvo cerca de convertirse en el segundo gol del Canalla, el descontento se transformó en un fuerte reclamo colectivo con los cánticos "Jugadores..." y "Que se vayan todos", dirigidos tanto al plantel como a la dirigencia.
El pitazo final profundizó el clima de crisis que atraviesa el club. Los silbidos acompañaron la retirada de los futbolistas y, fuera del campo de juego, un grupo de hinchas comenzó a cantar por Ramón Díaz, cuyo nombre volvió a instalarse como una alternativa para conducir al equipo. La derrota frente a Rosario Central no solo dejó a River sin puntos en el Torneo Clausura, sino que también marcó uno de los momentos de mayor tensión entre el equipo y su público en los últimos años.
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