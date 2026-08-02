River, en caída libre: perdió con Central y el Monumental explotó

El desenlace dejó una imagen elocuente del presente de River. Mientras Otamendi se instalaba como centrodelantero en busca de una igualdad desesperada, desde las tribunas bajaron cánticos contra el plantel y la dirigencia, en un Monumental que perdió la paciencia tras un arranque de semestre para el olvido. El Millonario sigue sin sumar puntos ni convertir goles en el Clausura y ahora deberá enfocarse en su visita a Tigre antes de afrontar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. Rosario Central, en cambio, consiguió su primer triunfo del semestre y llegará con otro ánimo al cruce continental ante Corinthians.

El resumen de River 0-1 Rosario Central