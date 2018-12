Reunión clave por la continuidad del uruguayo Nahitán Nandez

La dirigencia de Boca tiene pensando mejorarle el contrato al uruguayo Nández para que siga en el plantel con Gustavo Alfaro al frente del equipo; aunque quizá no sería el mejor pago del grupo. Además se analiza la chance se elevar la cláusula de rescisión a 30 millones de euros.

La presión que metió Nández y su representante está relacionada a la oferta formal que recibieron de parte del Cagliari de Italia por 15 millones de Euros por el 70% del pase del mediocampista referente de Boca.

"La decisión es parte de Boca. El jugador fue claro y enfático. Se quiere quedar, pero quiere ser referente dentro de la cancha y en lo económico", remarcó su presentante Pablo Betancourt, en diálogo con Fox Sports.

El mánager del volante además contó que hay jugadores que cobran el doble y lo que pide Nández no es descabellado. "Nahitan me dijo: 'Hay chicos que no juegan y cobran el doble que yo, pero no quiero entrar en una polemica'. El vino a prueba, no vino con un salario alto. Accedieron a pagarle en dólares. Se lo merece y no pide nada descabellado. Hablé con Burdisso y me dijo que va a hablar con Angelici para luego juntarnos. Nahitan no dijo que se quiere ir de Boca. Sólo exigió eso".