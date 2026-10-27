Riquelme negó haber llamado a Thiago Almada para que no juegue en River: "Nunca le dijimos que venga a Boca"

El presidente del Xeneize habló de su estrecho vínculo con el campeón del mundo, recordó las visitas a su casa y aclaró cuándo fue el contacto que mantuvieron por una posible llegada a La Bombonera.
Juan Román Riquelme salió a aclarar una de las versiones que circularon durante el último mercado de pases. El presidente de Boca negó haber llamado a Thiago Almada para convencerlo de jugar en el Xeneize en lugar de River, que finalmente consiguió incorporarlo desde el Atlético de Madrid.
“Nosotros nunca le dijimos que venga a nuestro club. Lo conozco de chiquito, venía a comer a casa, tengo fotos con él de chiquito. Manda amigos a la cancha. Le deseo que esté bien y que disfrute. Lo quiero mucho”, expresó el dirigente en una entrevista con el canal de streaming AZZ, con Flavio Azzaro.
Los rumores habían tomado fuerza en agosto, cuando el Millonario avanzaba en las negociaciones para comprar al campeón del mundo por 20 millones de euros. En ese contexto, trascendió que el ídolo boquense habría recurrido a la relación personal que mantiene con el futbolista para intentar modificar su decisión.
Sin embargo, con el mediocampista ya instalado en Núñez y después de disputar varios partidos con la camiseta de River, el máximo dirigente azul y oro desmintió que ese contacto se hubiera producido durante la última negociación. La charla entre ambos existió, aunque en otro momento y por un posible desembarco en La Bombonera.
El propio futbolista había contado en 2024 que recibió una comunicación del entonces ídolo y actual presidente del club. “¿Qué tan cerca estuve de ir a Boca? Tuve un llamado de Román, que me preguntó, pero quedó todo ahí. Yo ya había tomado la decisión de ir a Botafogo", explicó en una entrevista con DSports en ese entonces.
En aquel momento, Almada ya había decidido continuar su carrera en Brasil. Botafogo pagó 20 millones de dólares por su pase y el atacante tuvo un paso destacado: disputó 26 encuentros y fue parte del equipo que conquistó por primera vez la Copa Libertadores y el Brasileirao.
En enero de este año, el argentino pasó a préstamo al Lyon, donde permaneció durante seis meses. Luego, el Atlético de Madrid concretó su incorporación en el último mercado de pases, antes de que se cerrara su llegada a River.
Tiempo atrás, en una entrevista con TyC Sports previa a su desembarco en Botafogo, el mediocampista también había hablado de su cercanía con el dirigente y del deseo de este de verlo con la camiseta azul y oro. "Siempre hablo con él. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación. Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca".
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