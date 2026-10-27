Riquelme negó haber llamado a Thiago Almada para que no juegue en River: "Nunca le dijimos que venga a Boca"

Cuándo fue el llamado de Riquelme a Almada para jugar en Boca

El propio futbolista había contado en 2024 que recibió una comunicación del entonces ídolo y actual presidente del club. “¿Qué tan cerca estuve de ir a Boca? Tuve un llamado de Román, que me preguntó, pero quedó todo ahí. Yo ya había tomado la decisión de ir a Botafogo", explicó en una entrevista con DSports en ese entonces.

En aquel momento, Almada ya había decidido continuar su carrera en Brasil. Botafogo pagó 20 millones de dólares por su pase y el atacante tuvo un paso destacado: disputó 26 encuentros y fue parte del equipo que conquistó por primera vez la Copa Libertadores y el Brasileirao.

En enero de este año, el argentino pasó a préstamo al Lyon, donde permaneció durante seis meses. Luego, el Atlético de Madrid concretó su incorporación en el último mercado de pases, antes de que se cerrara su llegada a River.

Tiempo atrás, en una entrevista con TyC Sports previa a su desembarco en Botafogo, el mediocampista también había hablado de su cercanía con el dirigente y del deseo de este de verlo con la camiseta azul y oro. "Siempre hablo con él. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación. Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca".