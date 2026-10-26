Boca cambió su racha en los clásicos en 2026 y llega invicto al Superclásico ante River

Esos registros representaban un rendimiento del 24% de triunfos y reflejaban una cuenta pendiente: no tenía historial favorable ante ninguno de sus cuatro adversarios en ese recorte estadístico. Además, hay un dato que ensalza aún más el año competitivo: es el único equipo que jugó con todos los grandes.

Independiente-Boca, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

La victoria contra el Rojo le permitió revertir esa situación en el historial particular frente al conjunto de Avellaneda. Ahora, el próximo desafío será ante su eterno rival, con la posibilidad de dar otro paso en ese objetivo.

El Superclásico se jugará el domingo desde las 15 en La Bombonera. Una victoria le permitiría seguir fortaleciendo su presente en los duelos de mayor rivalidad y buscar también un balance favorable frente a River.

Así le fue a Boca en los clásicos que disputo en 2026