La frase de Riquelme de Villa y el dardo de Cascini a Ponzio sin saber que estaban al aire

El presidente de Boca y el exintegrante del Consejo de Fútbol protagonizaron una charla sobre el presente del equipo del Vasco sin saber que salían al aire por un canal de streaming.
Juan Román Riquelme y Raúl Cascini protagonizaron una charla sobre el presente de Boca sin saber que estaban al aire en un programa de streaming este lunes después del triunfo del Xeneize a Independiente en Avellaneda. El presidente del club azul y amarillo y el exintegrante del Consejo de Fútbol conversaron con el periodista Flavio Azzaro, sin advertir inicialmente que sus palabras se escuchaban en la transmisión del canal de streaming AZZ.
Todo comenzó cuando Azzaro decidió devolverle una llamada perdida a Cascini durante la emisión de No podemos perder. El exmediocampista atendió mientras escuchaba el programa y, en medio de las bromas, el conductor aprovechó para preguntarle cuándo volvería a participar del ciclo, con una chicana por su salida de la estructura dirigencial de Boca.
La respuesta de Cascini no tardó en llegar y también incluyó una referencia al próximo Superclásico. “El domingo, después de ganarle a Ponzio, voy”, lanzó en alusión al partido frente a River. "Ponzio trabajaba de lo mismo que yo y hoy es técnico y no escucho a lo que están ahí decir algo", disparó. El exdirigente cuestionó así la situación del León, quien pasó de trabajar en el área futbolística del club de Núñez a asumir como entrenador del equipo.
Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó con la intervención de Riquelme, que se encontraba junto a Cascini. En tono distendido, el presidente de Boca comentó que habían estado reunidos y bromeó sobre el partido frente al Rojo: “Nos enteramos de que Villa no jugaba y nos quedamos”.
La conversación continuó entre risas hasta que Azzaro advirtió a sus interlocutores que estaban saliendo en vivo. “No seas boludo, Román, que estamos al aire”, le dijo al presidente de Boca. Cascini reaccionó sorprendido al enterarse de que la charla era pública y respondió con una serie de reproches en tono de broma, antes de que terminara la comunicación.
El episodio rápidamente llamó la atención en las redes sociales, tanto por la frase de Riquelme sobre Villa como por la chicana de Cascini dirigida a Ponzio. La situación se produjo en la antesala de un nuevo Boca-River, que se disputará el domingo 1° de noviembre en La Bombonera y que tendrá a ambos equipos frente a frente en uno de los partidos más esperados del calendario argentino.
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