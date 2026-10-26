La frase de Riquelme de Villa y el dardo de Cascini a Ponzio sin saber que estaban al aire

La conversación continuó entre risas hasta que Azzaro advirtió a sus interlocutores que estaban saliendo en vivo. “No seas boludo, Román, que estamos al aire”, le dijo al presidente de Boca. Cascini reaccionó sorprendido al enterarse de que la charla era pública y respondió con una serie de reproches en tono de broma, antes de que terminara la comunicación.

El episodio rápidamente llamó la atención en las redes sociales, tanto por la frase de Riquelme sobre Villa como por la chicana de Cascini dirigida a Ponzio. La situación se produjo en la antesala de un nuevo Boca-River, que se disputará el domingo 1° de noviembre en La Bombonera y que tendrá a ambos equipos frente a frente en uno de los partidos más esperados del calendario argentino.