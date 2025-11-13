Imágenes fuertes: una jugadora quedó inconsciente tras un rodillazo en pleno partido

A los 72 minutos de juego, la defensora española recibió un rodillazo involuntario de la italiana Barbara Bonansea al disputar una pelota aérea. El impacto fue directo en la cabeza y provocó que Medina se desplomara de inmediato, lo que generó alarma entre sus compañeras y el público.

Los paramédicos ingresaron de urgencia al campo y atendieron a la jugadora durante varios minutos. La futbolista fue inmovilizada por precaución y retirada en camilla, mientras las tribunas aplaudían. En su lugar ingresó Lydia Rodríguez, y el partido se reanudó luego de la interrupción.

Horas más tarde, el Atlético de Madrid emitió un comunicado oficial informando que la jugadora “se encuentra bien, aunque fue trasladada a un centro hospitalario para realizar estudios complementarios”.

El encuentro terminó 2 a 1 a favor del equipo italiano, pero el resultado pasó a segundo plano frente a la preocupación por la salud de Medina, de 21 años. Desde el cuerpo médico del club confirmaron que permanecerá en observación y que se encuentra fuera de peligro.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de los protocolos de conmoción cerebral en el fútbol femenino, una medida que cada vez más ligas buscan reforzar para proteger a las jugadoras ante golpes de esta magnitud.

