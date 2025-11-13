Imágenes fuertes: una jugadora quedó inconsciente tras un rodillazo en pleno partido

La defensora del Atlético de Madrid, Andrea Medina, sufrió un golpe en la cabeza durante el encuentro ante la Juventus FC. Fue trasladada a un hospital, donde se encuentra fuera de peligro.
El fútbol femenino vivió un momento de preocupación cuando Andrea Medina, jugadora del Atlético de Madrid Femenino, cayó inconsciente en pleno partido ante la Juventus FC, por la Liga de Campeones Femenina, disputado este miércoles en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.
A los 72 minutos de juego, la defensora española recibió un rodillazo involuntario de la italiana Barbara Bonansea al disputar una pelota aérea. El impacto fue directo en la cabeza y provocó que Medina se desplomara de inmediato, lo que generó alarma entre sus compañeras y el público.
Los paramédicos ingresaron de urgencia al campo y atendieron a la jugadora durante varios minutos. La futbolista fue inmovilizada por precaución y retirada en camilla, mientras las tribunas aplaudían. En su lugar ingresó Lydia Rodríguez, y el partido se reanudó luego de la interrupción.
Horas más tarde, el Atlético de Madrid emitió un comunicado oficial informando que la jugadora “se encuentra bien, aunque fue trasladada a un centro hospitalario para realizar estudios complementarios”.
El encuentro terminó 2 a 1 a favor del equipo italiano, pero el resultado pasó a segundo plano frente a la preocupación por la salud de Medina, de 21 años. Desde el cuerpo médico del club confirmaron que permanecerá en observación y que se encuentra fuera de peligro.
El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de los protocolos de conmoción cerebral en el fútbol femenino, una medida que cada vez más ligas buscan reforzar para proteger a las jugadoras ante golpes de esta magnitud.
