Por otro lado, la ausencia de Aníbal Moreno, quien fue operado de una discopatía lumbar, le abriría nuevamente la puerta a Santiago Espíndola para integrar el mediocampo. Con esas cuestiones por resolver, River completará su preparación en Buenos Aires antes de viajar a Córdoba, donde buscará meterse entre los cuatro mejores del Clausura.

La posible formación de River para enfrentar a Instituto

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.