El Millonario ultima detalles para los cuartos de final del Torneo Clausura, con los dos futbolistas que evolucionan de sus molestias y podrían estar disponibles para el encuentro del sábado en Córdoba.
River ultima los detalles para visitar a Instituto este sábado, desde las 22, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio tendrá una particularidad en su preparación, ya que viajará a Córdoba el mismo día del encuentro por un problema logístico que obligó a modificar los planes originales.
La intención del Millonario era trasladarse el viernes por la noche y pasar la noche en un hotel de la ciudad para que los futbolistas pudieran descansar antes del partido. Sin embargo, la alta demanda hotelera por distintos eventos que coincidirán durante el fin de semana dejó al club sin disponibilidad. Por eso, el plantel permanecerá concentrado en el Monumental y partirá el sábado hacia la Docta.
En lo futbolístico, Ponzio tendrá el entrenamiento de este viernes para terminar de definir la formación y mantiene dos incógnitas importantes: Marcos Acuña y Lucas Beltrán. Ambos salieron con molestias durante el triunfo ante Lanús y todavía no se entrenaron a la par de sus compañeros, aunque mostraron una evolución favorable y serán exigidos por el cuerpo técnico para determinar si pueden estar disponibles.
En caso de que no lleguen en condiciones, Francisco Ortega y Sebastián Driussi aparecen como las principales alternativas para ocupar sus lugares. Además, Gonzalo Montiel volverá a la titularidad después de cumplir las dos fechas de suspensión por su expulsión ante Boca, mientras que Fausto Vera continúa sin trabajar con normalidad por una lesión en el talón derecho.
Por otro lado, la ausencia de Aníbal Moreno, quien fue operado de una discopatía lumbar, le abriría nuevamente la puerta a Santiago Espíndola para integrar el mediocampo. Con esas cuestiones por resolver, River completará su preparación en Buenos Aires antes de viajar a Córdoba, donde buscará meterse entre los cuatro mejores del Clausura.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.
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