El contrato de Tagliafico con el Lyon finaliza el 30 de junio de 2027, por lo que a partir de enero estará habilitado para negociar con otros clubes como jugador libre. Ese escenario podría facilitar una eventual operación para River, aunque Independiente también aparece en el horizonte del futbolista y tendría prioridad en caso de que decida regresar al país. De todas maneras, los costos de una posible incorporación podrían representar una dificultad para el Rojo y modificar las posibilidades de cada interesado.