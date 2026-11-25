El defensor del Olympique de Lyon evalúa la posibilidad de volver al país, aunque su futuro dependerá de las ofertas que reciba, su situación contractual y los movimientos que realice el Millonario en el plantel.
El nombre de Nicolás Tagliafico comenzó a aparecer en el radar de River de cara al próximo mercado de pases. El lateral izquierdo de la Selección Argentina figura entre las alternativas que analiza la dirigencia para reforzar el plantel de cara a la temporada 2027, aunque por el momento no existen negociaciones avanzadas ni contactos formales.
El defensor actualmente juega en el Olympique de Lyon y tendría como primera opción otras alternativas para continuar su carrera en Europa. Sin embargo, las dificultades económicas que implicaría concretar una eventual transferencia podrían modificar el escenario y abrirle una oportunidad a River. En Núñez están al tanto de su deseo de regresar al fútbol argentino para afrontar los últimos años de su trayectoria, aunque todavía deben resolverse distintas cuestiones antes de avanzar por su incorporación.
Uno de los principales obstáculos está en la composición actual del plantel, ya que River cuenta con Marcos Acuña y Francisco Ortega para cubrir el lateral izquierdo. Por ese motivo, la posible llegada de Tagliafico dependería de que se libere un lugar en el puesto, con el Huevo como uno de los nombres que podría modificar el panorama si su situación contractual cambia.
El contrato de Tagliafico con el Lyon finaliza el 30 de junio de 2027, por lo que a partir de enero estará habilitado para negociar con otros clubes como jugador libre. Ese escenario podría facilitar una eventual operación para River, aunque Independiente también aparece en el horizonte del futbolista y tendría prioridad en caso de que decida regresar al país. De todas maneras, los costos de una posible incorporación podrían representar una dificultad para el Rojo y modificar las posibilidades de cada interesado.
El presente deportivo del lateral en Francia también es un factor para tener en cuenta, ya que durante la actual temporada tuvo dificultades para conseguir continuidad por distintos problemas físicos. Hasta el momento, disputó siete partidos entre las competencias que afronta el Olympique de Lyon y acumuló apenas 215 minutos en cancha. Una molestia muscular lo mantuvo fuera de actividad durante septiembre y octubre, aunque logró recuperarse y volvió a estar a disposición de Lionel Scaloni para las últimas dos ventanas internacionales.
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