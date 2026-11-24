Frente a una posible salida de Santiago Beltrán en el corto plazo, el Millonario comenzó a moverse para reforzar al arco y eligió a la estrella mundial que reconoció su fanatismo por el club.
River empezó a moverse para concretar uno de los refuerzos más importantes de cara a la temporada 2027: Yassine Bounou, conocido mundialmente como Bono. El arquero de la Selección de Marruecos, actualmente en Al-Hilal de Arabia Saudita, es el principal apuntado por la dirigencia para reforzar el arco y ya hubo contactos con su entorno para conocer las condiciones de una posible incorporación. Además, habría habido una reunión presencial en Madrid entre un dirigente del club y un integrante de la representación del futbolista.
El interés por el guardameta de 35 años no es nuevo. Después de convertirse en una de las grandes figuras del Mundial de Qatar 2022, donde fue determinante para que Marruecos alcanzara las semifinales, Bono reconoció públicamente su fanatismo por River y su admiración por Ariel Ortega. En distintas oportunidades manifestó su deseo de jugar en el Millonario y llegó a definirlo como uno de los sueños pendientes de su carrera. Esa predisposición podría convertirse en un factor favorable para avanzar en las negociaciones.
Sin embargo, la operación presenta dificultades importantes. Bounou tiene contrato con Al-Hilal hasta diciembre de 2028 y percibe un salario elevado, por lo que su salida dependerá de la voluntad del club saudí de negociar. Por ahora, no existe una oferta formal de River y el escenario que aparece como más viable es junio de 2027, cuando el arquero ingresará en el último año de su vínculo contractual. Además, desde Arabia Saudita no habrían manifestado inicialmente intención de desprenderse del futbolista.
La búsqueda también está relacionada con la situación de Santiago Beltrán. El joven arquero se consolidó como titular durante la temporada, pero su contrato finaliza en diciembre de 2027 y todavía no llegó a un acuerdo para renovarlo. Sus actuaciones despertaron el interés de equipos europeos y en Núñez contemplan la posibilidad de que reciba una propuesta difícil de rechazar. En ese contexto, Bono aparece como el principal candidato para ocupar el puesto, por encima de otras alternativas que también fueron mencionadas, como Juan Musso, Agustín Rossi y Orlando Gill.
Mientras tanto, el marroquí atraviesa un buen presente en Al-Hilal, uno de los equipos protagonistas del fútbol asiático. En la actual temporada acumula 14 partidos entre la Saudi Pro League y la Champions League de Asia, con diez goles recibidos y ocho vallas invictas. River ya dio los primeros pasos para intentar cumplir un deseo que el propio arquero manifestó en reiteradas ocasiones. La posibilidad de verlo en el Monumental en 2027 está sobre la mesa, aunque todavía quedan negociaciones importantes para transformar el interés en una incorporación.
comentar