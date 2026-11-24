La búsqueda también está relacionada con la situación de Santiago Beltrán. El joven arquero se consolidó como titular durante la temporada, pero su contrato finaliza en diciembre de 2027 y todavía no llegó a un acuerdo para renovarlo. Sus actuaciones despertaron el interés de equipos europeos y en Núñez contemplan la posibilidad de que reciba una propuesta difícil de rechazar. En ese contexto, Bono aparece como el principal candidato para ocupar el puesto, por encima de otras alternativas que también fueron mencionadas, como Juan Musso, Agustín Rossi y Orlando Gill.