River anunció la salida del "Chacho" Coudet como Director Técnico de River

Eduardo Coudet anunciaría este jueves su salida de River tras la eliminación ante Independiente Santa Fe.

Luego de la conferencia, el plantel se entrenará por la tarde con la mira puesta en el partido del próximo domingo ante Banfield, a las 15, en el estadio Florencio Sola. Leonardo Ponzio asumiría como entrenador interino y presuntamente podría continuar hasta fin de año.

Mientras tanto, la dirigencia de River comenzará a trabajar en la búsqueda del reemplazante. Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos están Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca, aunque existen distintas dificultades contractuales que complican las negociaciones. El hincha de river tiene a su favorito en la soñada vuelta de Ramón Diaz al banco Millonario.

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