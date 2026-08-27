River anunció la salida del "Chacho" Coudet como Director Técnico de River

Coudet informó la decisión durante una conferencia de prensa en la que destacó que "no se nos da los resultados". Será reemplazado por Leonardo Ponzio
erEduardo Coudet dejó de ser el entrenador de River luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El final del ciclo fue confirmado este jueves, durante una conferencia de prensa en el Monumental junto al presidente Stéfano Di Carlo y el asesor deportivo Enzo Francescoli.
El presidente Di Carlo, informó que "el director técnico internino será Leo (Leonardo) Ponzio".
La salida del Chacho comenzó a tomar fuerza durante la madrugada, tras la derrota que dejó al Millonario afuera del certamen internacional. La conferencia marcará el cierre de un ciclo que duró poco y que estuvo atravesado por una seguidilla de resultados negativos que terminó por dejar al entrenador sin margen.
Coudet ya había quedado en una situación comprometida después de la derrota ante Boca en el Monumental, la caída en la final frente a Belgrano y la eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina. A esos resultados se sumaron las cuatro derrotas consecutivas sufridas en el comienzo del actual Torneo Clausura.
Luego de la conferencia, el plantel se entrenará por la tarde con la mira puesta en el partido del próximo domingo ante Banfield, a las 15, en el estadio Florencio Sola. Leonardo Ponzio asumiría como entrenador interino y presuntamente podría continuar hasta fin de año.
Mientras tanto, la dirigencia de River comenzará a trabajar en la búsqueda del reemplazante. Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos están Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca, aunque existen distintas dificultades contractuales que complican las negociaciones. El hincha de river tiene a su favorito en la soñada vuelta de Ramón Diaz al banco Millonario.
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