River marcó la diferencia y le ganó a Banfield 3 a 2 en el debut de Ponzio como DT interino

DESCONTÓ EL TALADRO: Bruno Sepúlveda aprovechó el rebote de Santiago Beltrán y marcó el 1-2 del Taladro ante River. ¡Hay partido!



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River recuperó la calma a los 24 minutos, cuando Almada diseñó una gran jugada individual, habilitó a Correa. El delantero se cayó, pero volvió a ponerse de pie, le pegó al primer palo y convirtió el 3 a 1.

¿Partido liquidado? No, porque Sepúlveda apareció otra vez y, a los 39, firmó su segundo grito en el encuentro.

¡OTRO GOLAZO PARA TRANQUILIZAR! Ángel Correa se cayó tras recibir el pase de Galván, se levantó y sacó un infernal latigazo para marcar el 3-1 de River ante Banfield.



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¡DESCONTÓ EL TALADRO Y LE PUSO SUSPENSO AL FINAL! Sepúlveda se dio vuelta y sacó un infernal derechazo para marcar un golazo en el 2-3 de Banfield ante River.



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Al cabo, River mantuvo la diferencia, se llevó los tres puntos del sur bonaerense y dio un paso positivo en el inicio de una nueva etapa.

Las formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham, Brandon Oviedo; Federico Medina, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Alexander Machado y Matías Hernández. DT: Pedro Troglio.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tomás Galván, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Banfield.