River marcó la diferencia y le ganó a Banfield 3 a 2 en el debut de Ponzio como DT interino

Driussi abrió la cuenta en el primer tiempo y, enseguida, Almada convirtió el segundo, de penal. En el complemento, Sepúlveda descontó dos veces para el Taladro y Correa anotó para el Millonario.
River le ganó este domingo a Banfield 3 a 2, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y consiguió su segunda victoria en el campeonato. El partido marcó el estreno de Leonardo Ponzio como entrenador interino del Millonario, tras la salida de Chacho Coudet por la eliminación en los octavos de la Copa Sudamericana.
Desde el comienzo, River se hizo dueño de los hilos del encuentro. A los 32 minutos, Driussi aprovechó una gran pared con Correa y, de volea, puso el 1 a 0. Enseguida, el visitante estiró la diferencia. Thiago Almada se hizo cargo de un penal, que terminó en las manos del Ruso Rodríguez. Pero, tras una revisión del VAR, se observó invasión de zona. En su segundo intento, el exVélez no falló y marcó el 2 a 0.
En la segunda etapa, Banfield se animó y tomó el control el partido. Y a los 19 minutos, llegó el descuento: Beltrán tapó un cabezazo de Abraham y Sepúlveda, en el rebote, marcó para el Taladro.
Parecía que la tarde se le complicaba al equipo dirigido por Leo Ponzio. El DT movió el banco con los ingresos de Lucas Beltrán y Giovanni González, en reemplazo de Driussi y Montiel.
River recuperó la calma a los 24 minutos, cuando Almada diseñó una gran jugada individual, habilitó a Correa. El delantero se cayó, pero volvió a ponerse de pie, le pegó al primer palo y convirtió el 3 a 1.
¿Partido liquidado? No, porque Sepúlveda apareció otra vez y, a los 39, firmó su segundo grito en el encuentro.
Al cabo, River mantuvo la diferencia, se llevó los tres puntos del sur bonaerense y dio un paso positivo en el inicio de una nueva etapa.
Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham, Brandon Oviedo; Federico Medina, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Alexander Machado y Matías Hernández. DT: Pedro Troglio.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tomás Galván, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Estadio: Banfield.
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