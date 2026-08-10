Eduardo Coudet decidió los cinco cambios en la lista de buena fe de la Sudamericana

El entrenador definió las incorporaciones que podrán jugar los octavos de la Sudamericana contra Independiente Santa Fe y otras podrán recién agregarse en unos posibles cuartos de final.
Eduardo Coudet tomó una decisión importante en medio de la crisis futbolística del equipo en el inicio de su ciclo: definió los cinco cambios en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. De esta manera, el entrenador definió los cinco refuerzos que podrán estar en la serie de octavos de final contra Independiente Santa Fe, mientras que otros podrán recién ser incluidos para unos posibles cuartos de final debido al límite impuesto por Conmebol.
Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Tobías Andrada y Thiago Almada se sumaron a la nómina que presentó este lunes el club de Núñez ante la Conmebol. Leonel Jaime, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Alex Woiski y Agustín De la Cuesta salieron de la misma para sus ingresos.
De esta manera, quedaron afuera de la lista cuatro de los nueve refuerzos del Millonario: Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Francisco Ortega y Giovanni González. En caso de que River logre sacar adelante la serie con Independiente Santa Fe se medirá con Vasco Da Gama o Olimpia de Paraguay en cuartos y para esa instancia podrían ser incluidos.
El partido de ida con Santa Fe, que estaba pactado para este miércoles, fue aplazado por el terremoto que afectó a Colombia en las primeras horas del lunes. La serie para el Millonario arrancaría el 19 de agosto a las 21:30 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en condición de visitante. Y la revancha se disputaría el 26 de agosto en el Monumental, a la misma hora.
River llegó a esta instancia como líder del Grupo H con 14 puntos, mientras que Santa Fe accedió tras caer desde la Copa Libertadores y eliminar a Caracas de Venezuela en el repechaje por un global de 5-0. Sin embargo, el Millonario ya no está sacando buenos resultados como en ese inicio de ciclo donde sacó muchos puntos en la fase de grupos del certamen internacional. Lleva seis derrotas al hilo y la continuidad en el cargo del entrenador está siendo cuestionada.
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