Eduardo Coudet decidió los cinco cambios en la lista de buena fe de la Sudamericana

River llegó a esta instancia como líder del Grupo H con 14 puntos, mientras que Santa Fe accedió tras caer desde la Copa Libertadores y eliminar a Caracas de Venezuela en el repechaje por un global de 5-0. Sin embargo, el Millonario ya no está sacando buenos resultados como en ese inicio de ciclo donde sacó muchos puntos en la fase de grupos del certamen internacional. Lleva seis derrotas al hilo y la continuidad en el cargo del entrenador está siendo cuestionada.