Se confirmó la lesión de Fabricio Bustos: qué tiene y cuándo podría volver

La imagen de Bustos al ser reemplazado contra Vélez a los 21' del primer tiempo sin poder caminar solo ya daba indicios de la gravedad de la lesión. La zona es tan molesta como difícil de recuperar: es por esto que desde el cuerpo técnico estiman que será baja como mínimo durante tres semanas, aunque el proceso podría demorar algunos días más.

El lateral derecho está prácticamente afuera de la disputa de los playoffs del Torneo Clausura, que se jugarán en fines de semana consecutivos hasta llegar a la final del sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero: sólo una puesta a punto exprés, en tiempos más rápidos de los esperados, podría ponerlo en una hipotética definición.

La lesión le cae en el peor momento a Bustos. Tras unos primeros meses de gran nivel, su rendimiento cayó y luego llegó Gonzalo Montiel y lo relegó al banco de suplentes. Ahora, cuando tenía una oportunidad ante la lesión de Cachete, se le esfumó la misma.

En ese sentido, la lesión le volverá a quitar ritmo y oportunidades para ponerse en un nivel más parejo al del campeón del mundo y poder estar más cerca de pelearle el puesto. Incluso, si las partes optan por una salida, es probable que en el Amalfitani haya jugado por última vez con la camiseta del club de sus amores.

Con su ausencia, el debutante Agustín Obregón, medio hermano de Braian Romero, seguirá en la lista de concentrados y pasará a ser la principal alternativa en el puesto, más allá de que en la Reserva de Escudero haya demostrado que se siente un poco más cómodo como volante por ese lado, con libertades para atacar y sumarse al circuito creativo.