"Voy a usar la 10, es un orgullo enorme. Sé lo que significa en este club y la exigencia que conlleva, pero más allá del número que sea tengo que dar lo mejor y hacer lo mejor desde donde me toque. Estoy feliz por usar esta camiseta", comenzó diciendo Nacho, quien llegó desde Atlético Mineiro.

Hereda el número de Juan Fernando Quintero, quien pese a sus intenciones -y de la dirigencia también- de quedarse, no logró acordar por diferencias económicas y quedó libre. "Con juanfer venia hablando, es una lástima que se haya ido porque es un jugador muy importante, pero tenemos un gran plantel", expresó.

El zurdo de 32 años fue uno de los jugadores destacados del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, hasta irse al club brasileño en enero del 2021. "El Nacho que se fue es muy parecido, pero con un par de años más y una experiencia muy linda en el exterior. Traté de disfrutarla y aprovecharla, y hoy tengo un poco más de conocimiento sobre el fútbol de Brasil, me había tocado enfrentarlo varias veces pero ahora lo conozco desde adentro", manifestó.

Si bien tenía un año más de contrato, el ex Gimnasia fue quien dio el puntapié inicial para que River busque repatriarlo. "Volver fue una decisión en familia, me costó un poco la adaptación, son muchos partidos, muchos viajes y extrañaba el día a día, el compartir con familia y amigos, y estar en River", confesó.

En la misma línea, agregó: "Desde que llegué en 2016 me han hecho sentir muy cómodo, conseguimos cosas muy importantes que te dejan marcado para toda la vida. Para mí y para mi familia significa mucho estar acá, el día que me fui dije que ojalá pueda volver estando entero físicamente. River forma parte de mi vida y estamos muy contentos de la vuelta".

Al ser consultado sobre Martín Demichelis, flamante DT del Millonario, Fernández destacó que "vengo con una expectativa muy grande, con un cuerpo técnico que conoce mucho el club, las primeras sensaciones son muy positivas, Martín me hizo sentir muy cómodo". Y se reencontrará con Javier Pinola y Germán Lux, ex compañeros que ahora son parte del CT: "Ahora es otro trato pero siempre con respeto y nos llevamos muy bien".

Por otro lado, y pensando en la Copa Libertadores, Nacho aseguró que "River está preparado para competir con cualquier equipo de Brasil" y que "trabajando bien se les puede competir, más allá del poderío que tienen, con jugadores de mucha jerarquía y experiencia".

Y para cerrar, Fernández confesó que tiene una cuenta pendiente en su carrera: "Tengo la espina de la Selección porque si en 2019 y 2020, donde yo tuve mi mejor nivel, no se me dio, creo que ahora con mi edad y con el presente de los jugadores que hay lo veo muy difícil, aunque no pierdo las esperanzas".