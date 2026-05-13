Carlos Tevez dejó de ser entrenador de Talleres de Córdoba

"Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución", comienza el comunicado que confirma la salida del “Apache”.

"El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tévez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025", señala el escrito.

También resalta que "luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado".

"En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año", indica otra parte del comunicado.

"En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026", agrega el texto oficial.

En una charla con el club, Carlitos Tevez contó cómo se sentía: “Gracias a todo el pueblo de Talleres por dejarme ser parte de esta familia tan hermosa. Pasé un año muy, muy lindo, porque los procesos son hermosos. Hoy los caminos se separan porque es lo que el club y yo, en este caso, decidimos en común acuerdo. Agradecerte a vos por darme esta posibilidad de dirigir a este club tan grande como es Talleres. Hay amigos que dejo en el club, que es muy importante. Me trajeron para salvarlo del descenso y hoy lo dejamos en copa internacional. Para mí es una satisfacción enorme, como bien dijiste, es un hasta luego, ojalá nos volvamos a cruzar en el camino para darnos un abrazo”.

Carlos Tevez

Cómo continúa Talleres tras la salida de Tevez

"El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina. La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture", continúa el comunicado al hablar sobre el reemplazante de Tevez.

Y finalmente concluye: "Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tevez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo. Córdoba y Talleres siempre serán tu Casa".