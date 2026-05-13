Hoy se define la otra semifinal del Torneo Apertura: Rosario Central vs. Racing y River vs. Gimnasia

GAeAcLKWAAA01ej.jpg Rosario Central le ganó 7 a 6 a Racing en los penales y avanzó de instancia.

Posible 11 de Rosario central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Posible 11 de Racing

Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrían Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River vs. Gimnasia

River recibirá a Gimnasia por los cuartos de final del torneo Apertura desde las 21:30, en el estadio Mas Monumental. El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer y comandará el VAR Lucas Novelli. Se transmitirá por ESPN PREMIUM y TNT Sport.

River viene de hacer una campaña casi perfecta en fase regular, terminó segundo en su zona, pero en 8vos de final le gano agónicamente a San Lorenzo en la tanda de penales.

Por otro lado, Gimnasia viene de ganarle cómodamente a Velez en su casa por 1-0, teniendo el boleto para la siguiente fase. Se había clasificado 6to.

Posible 11 de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Posible 11 de Gimnasia

Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.