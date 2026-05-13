Hoy se define la otra semifinal del Torneo Apertura: Rosario Central vs. Racing y River vs. Gimnasia

Hoy se juegan los dos restantes partidos correspondientes a los cuartos de final. Hora, TV y probables formaciones.
Luego del primer día de cuartos de final con dos semifinalistas ya definidos (Argentinos Juniors vs. Belgrano), hoy se define la otra semifinal del Torneo Apertura. El primer partido entre Rosario Central vs. Racing será desde las 18:45 en el Gigante de Arroyito y, más tarde, desde las 21:30, Gimnasia deberá visitar a River en el Monumental.
Rosario Central recibirá a Racing por los cuartos de final del torneo desde las 18:45 en el estadio Gigante de Arroyito. El encargado del arbitraje será Darío Herrera, en el VAR Pablo Dóvalo y se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Rosario viene con una racha positiva donde hace varios partidos que no pierde en su último partido ante Independiente se impuso por 3-1 con superioridad. Clasificó 4to en su zona.
Por su lado, Racing fue un poco más irregular a lo largo del torneo, con varias derrotas encima, pero le supo ganar a Estudiantes en el Uno y así poder pasar a la siguiente ronda. Había clasificado 8vo en su zona.
Posible 11 de Rosario central
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Posible 11 de Racing
Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrían Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
River recibirá a Gimnasia por los cuartos de final del torneo Apertura desde las 21:30, en el estadio Mas Monumental. El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer y comandará el VAR Lucas Novelli. Se transmitirá por ESPN PREMIUM y TNT Sport.
River viene de hacer una campaña casi perfecta en fase regular, terminó segundo en su zona, pero en 8vos de final le gano agónicamente a San Lorenzo en la tanda de penales.
Por otro lado, Gimnasia viene de ganarle cómodamente a Velez en su casa por 1-0, teniendo el boleto para la siguiente fase. Se había clasificado 6to.
Posible 11 de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Posible 11 de Gimnasia
Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
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