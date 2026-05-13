El representante de Franco Armani: la suplencia en River y el futuro del Pulpo

Martín Aráoz contó cómo atraviesa el arquero su nuevo rol frente a la sorprendente aparición de Santiago Beltrán y su vuelta progresiva de la lesión y la posibilidad de marcharse a Atlético Nacional.
Martín Aráoz, representante de Franco Armani, habló de la suplencia del arquero en River frente a la sorprendente aparición de Santiago Beltrán y su vuelta progresiva después de superar varias lesiones que lo marginaron de los primeros meses del año. Además, se refirió a la posibilidad de salir del club en el breve tiempo.
Aráoz explicó que Armani acepta la decisión del cuerpo técnico y prioriza el funcionamiento colectivo por encima de cualquier situación personal. “Quizás será más grande que todos por aceptar ir al banco de suplentes. Como capitán acompaña y ayuda”, sostuvo el representante, quien también remarcó que el arquero nunca generó conflictos internos durante sus casi diez años en el club. A los 39 años y con contrato vigente hasta diciembre, el Pulpo atraviesa un escenario inédito desde su llegada al Millonario.
Por otro lado, en los últimos días habían surgido versiones sobre una posible salida a Atlético Nacional, club en el que Armani se convirtió en ídolo antes de desembarcar en River. Sin embargo, Aráoz descartó avances concretos y aclaró que no existen conversaciones ni con dirigentes del fútbol colombiano ni con la conducción riverplatense para renovar el vínculo. “Él dijo que su sueño era despedirse en Atlético Nacional, pero hoy no hay nada”, contó. También dejó en claro que el arquero no jugaría en otro equipo argentino por su identificación con River.
La aparición de Santiago Beltrán cambió el panorama en el arco millonario mientras Armani atravesaba su recuperación. El juvenil aprovechó sus oportunidades y se consolidó como titular con actuaciones que convencieron al cuerpo técnico. Según contó Aráoz, el propio Armani había respaldado internamente al arquero de 21 años cuando River evaluaba posibles salidas y alternativas para el puesto a fines de 2025.
“Santiago es su cachorro”, reveló el representante sobre la relación entre ambos arqueros. Además, contó que Armani recomendó que Beltrán no fuera cedido a préstamo porque consideraba que estaba preparado para responder si le tocaba jugar. “Él le dio todo su apoyo. Que no lo presten, que si le tocaba iba a estar bien”, relató Aráoz, quien destacó que el histórico capitán sigue acompañando al juvenil en este nuevo momento dentro del plantel profesional.
comentar