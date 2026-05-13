El representante de Franco Armani: la suplencia en River y el futuro del Pulpo

Por otro lado, en los últimos días habían surgido versiones sobre una posible salida a Atlético Nacional, club en el que Armani se convirtió en ídolo antes de desembarcar en River. Sin embargo, Aráoz descartó avances concretos y aclaró que no existen conversaciones ni con dirigentes del fútbol colombiano ni con la conducción riverplatense para renovar el vínculo. “Él dijo que su sueño era despedirse en Atlético Nacional, pero hoy no hay nada”, contó. También dejó en claro que el arquero no jugaría en otro equipo argentino por su identificación con River.