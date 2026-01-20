Fútbol |

Torneo Apertura: se confirmaron los árbitros para la primera fecha

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para el inicio del campeonato, que comenzará el jueves en Mar del Plata con Aldosivi frente a Defensa y Justicia.

El Torneo Apertura ya tiene todo listo para su inicio y la Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales para la primera fecha del campeonato. La acción comenzará el jueves con el cruce entre Aldosivi y Defensa y Justicia y se extenderá hasta el domingo, con Boca y River como protagonistas. A continuación, el detalle de todos los partidos con su árbitro principal y el VAR asignado.

Jueves 22 de enero

  • Aldosivi vs. Defensa y Justicia: Daniel E. Zamora | VAR: Fabrizio Llobet
  • Unión vs. Platense: Pablo Echavarría | VAR: Lucas Novelli
  • Banfield vs. Huracán: Bruno Amiconi | VAR: Silvio Trucco
  • Central Córdoba vs. Gimnasia (Mza.): Hernán Mastrángelo | VAR: Fernando Echenique
  • Instituto vs. Vélez: Andrés Merlos | VAR: José Carreras

Viernes 23 de enero

  • San Lorenzo vs. Lanús: Pablo Dóvalo | VAR: Diego Ceballos
  • Independiente vs. Estudiantes: Nazareno Arasa | VAR: Salomé Di Iorio
  • Talleres vs. Newell’s: Luis Lobo Medina | VAR: Germán Delfino
  • Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Atlético Tucumán: Bryan Ferreyra | VAR: Gastón Monsón Brizuela

Sábado 24 de enero

  • Barracas Central vs. River: Nicolás Ramírez | VAR: Héctor Paletta
  • Gimnasia vs. Racing: Leandro Rey Hilfer | VAR: Adrián Franklin
  • Rosario Central vs. Belgrano: Yael Falcón Pérez | VAR: Jorge Baliño

Domingo 25 de enero

  • Boca vs. Deportivo Riestra: Sebastián Zunino | VAR: Ariel Penel
  • Tigre vs. Estudiantes (Río Cuarto): Felipe Viola | VAR: Yamil Possi
  • Argentinos vs. Sarmiento: Andrés Gariano | VAR: Fernando Espinoza

