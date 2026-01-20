Torneo Apertura: se confirmaron los árbitros para la primera fecha

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para el inicio del campeonato, que comenzará el jueves en Mar del Plata con Aldosivi frente a Defensa y Justicia.

El Torneo Apertura ya tiene todo listo para su inicio y la Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales para la primera fecha del campeonato. La acción comenzará el jueves con el cruce entre Aldosivi y Defensa y Justicia y se extenderá hasta el domingo, con Boca y River como protagonistas. A continuación, el detalle de todos los partidos con su árbitro principal y el VAR asignado.