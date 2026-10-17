Lanús venció a Platense y desplazó a River de las copas internacionales

Platense adelantó sus líneas

Con la ventaja a su favor, Lanús manejó los tiempos del encuentro y logró controlar los intentos de reacción de Platense, que tuvo dificultades para generar situaciones claras durante gran parte del partido.

En el complemento, el equipo dirigido por Martín Palermo adelantó sus líneas y buscó el empate mediante ataques por las bandas. Sin embargo, se encontró con una defensa ordenada y con buenas intervenciones del arquero Nahuel Losada.

El Calamar mostró mayor intensidad durante los últimos minutos y estuvo muy cerca de conseguir la igualdad. En tiempo de descuento, un remate terminó estrellándose contra el palo y le negó al conjunto local la posibilidad de rescatar un punto.

De esta manera, Lanús consiguió una victoria ajustada pero valiosa, que le permitió alcanzar los 23 puntos y ubicarse en el cuarto puesto de la Zona A del Clausura, quedando muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

River desplazado

Además, el triunfo tuvo impacto en la Tabla Anual, donde el Granate desplazó momentáneamente a River del noveno lugar y último pueso de clasificación de copas internacionales, aunque el Millonario todavía debe disputar su compromiso de la fecha y se encuentra apenas una unidad por detrás.

Por su parte, Platense continúa sin encontrar regularidad y quedó muy complicado en la lucha por ingresar entre los ocho mejores de su zona. Si bien todavía conserva posibilidades matemáticas, depende de otros resultados para mantener sus aspiraciones.

En la próxima jornada, Lanús afrontará un compromiso especial cuando visite a Banfield en el clásico del Sur, previsto para el sábado 24 de octubre, desde las 14.45, en el estadio Florencio Sola.

Platense, en tanto, buscará recuperarse cuando visite a Gimnasia de Mendoza, el viernes a partir de las 18.30.

El Granate se llevó así tres puntos de Vicente López que pueden resultar determinantes tanto para su futuro en el Torneo Clausura como para sus aspiraciones de disputar una competencia internacional la próxima temporada.