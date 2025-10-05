Independiente empató con Godoy Cruz y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

No ocurría nada en el inicio del partido hasta los 23 minutos, cuando Matías Abaldo se metió en el área por un costado y Vicente Poggi lo bajó sin querer, cometiendo un claro penal. Santiago Montiel se hizo cargo del penal y lo ejecutó de manera brillante con una bomba al ángulo del palo izquierdo para el 1-0 de Independiente.

Después, el primer tiempo continuó chato, con más aproximaciones que ocasiones claras de gol. Por eso, el resultado no se movió y se fue 1-0 arriba el Rojo al descanso. Sin embargo, Godoy Cruz encontró la igualdad en el arranque de la segunda etapa.

A los tres minutos del complemento, Agustín Auzmendi sacó un gran cabezazo que se metió contra el palo más allá del esfuerzo de Rodrigo Rey. Y, después, no ocurrió nada hasta el final del complemento. Walter Ribonetto, DT de Godoy Cruz, fue expulsado por protestas.

Instantes después, Matías Abaldo remató al arco y su disparo fue desviado por la mano de Juan Morán, defensor del Tomba. Todo Independiente reclamó penal, pero el árbitro entendió que estaba en un lugar natural. En una de las últimas, Franco Paredes se fue expulsado por doble amarilla.

Pese al cambio de entrenador y la sólida presentación ante Racing, Independiente no arranca. El Rojo lleva 13 partidos sin ganar por toda competencia, con seis empates y siete derrotas. Las esperanzas de meterse entre los ocho que clasificarán a playoffs de su zona y de entrar en zona de copas se desploman un poco más después de cada encuentro.