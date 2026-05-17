River perdió a Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel para la final

Por su parte, Gonzalo Montiel padeció un desgarro en el cuádriceps izquierdo y tendrá tres semanas de recuperación. El lateral campeón del mundo venía siendo una pieza importante tanto por experiencia como por subidas al ataque y liderazgo dentro del equipo.

image

Por tal motivo, Fabricio Bustos ocuparía el lateral derecho en la final, Lucas Silva, de buen ingreso ante Central, se perfila para estar en el mediocampo y Joaquín Freitas para el ataque. Eduardo Coudet aprovechará estos días de entrenamientos para definir el equipo con el que irá por el primer título de su ciclo.