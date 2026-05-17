River perdió a Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel para la final

El Millonario no podrá contar con tres titulares indiscutidos para la definición del Torneo Apertura por lesiones. El parte médico de cada uno.
River perdió a Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel para la definición del Torneo Apertura, que será el próximo domingo contra Argentinos Juniors o Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes. Eduardo Coudet tendrá que rearmar el equipo por estas tres bajas sensibles por lesiones sufridas en la semifinal contra Rosario Central.
Driussi, el goleador del equipo en el año, sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y tendrá alrededor de un mes de recuperación. De esta manera, el delantero atravesará por su novena lesión desde que volvió a River hace un año y medio.
Moreno padeció un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y estará también cerca de un mes afuera de las canchas. El volante debió salir en el segundo tiempo del encuentro contra el Canalla, que terminó con victoria por 1 a 0 con gol de Facundo Colidio.
Por su parte, Gonzalo Montiel padeció un desgarro en el cuádriceps izquierdo y tendrá tres semanas de recuperación. El lateral campeón del mundo venía siendo una pieza importante tanto por experiencia como por subidas al ataque y liderazgo dentro del equipo.
Por tal motivo, Fabricio Bustos ocuparía el lateral derecho en la final, Lucas Silva, de buen ingreso ante Central, se perfila para estar en el mediocampo y Joaquín Freitas para el ataque. Eduardo Coudet aprovechará estos días de entrenamientos para definir el equipo con el que irá por el primer título de su ciclo.
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