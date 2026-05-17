River, el primer finalista del Apertura: las 10 frases que dejó Coudet tras la victoria a Central

Después de vencer al Canalla en el estadio Monumental y clasificar a la definición del torneo, el entrenador habló de todo: desde las lesiones que preocupan, hasta el rival que prefiere enfrentar en la final.
River cosechó la victoria ante Rosario Central por las semis del Torneo Apertura para convertirse en el primer clasificado a la gran final en Córdoba. Eduardo Coudet es uno de los más responsables de que el equipo tenga la suerte a su favor y contagia la garra a sus dirigidos para devolverle, una vez más, la ilusión de ser campeón.
El Monumental fue testigo de un partido caliente, de pierna fuerte, que dejó a varios lesionados en el camino y que realzó la figura de algunos jugadores como Facundo Colidio, Matías Viña, Fausto Vera y los juveniles. De la alegría por estar a un paso del título a la preocupación por los lesionados, el 'DT habló de todo en la conferencia de prensa post partido. Aquí, las diez frases más relevantes del 'Chacho' Coudet.
Su análisis del partido y si 'jugó lindo' ante Central: "No sé, son ustedes (los periodistas) para analizar. Los entrenados también intentamos defender un poco lo nuestro, lo del grupo. Seguramente son ustedes los que analizan. No vamos a estar tan lejos en los análisis, pero lo vuelvo a decir: hicimos un gran partido”.