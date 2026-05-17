River, el primer finalista del Apertura: las 10 frases que dejó Coudet tras la victoria a Central

El Monumental fue testigo de un partido caliente, de pierna fuerte, que dejó a varios lesionados en el camino y que realzó la figura de algunos jugadores como Facundo Colidio, Matías Viña, Fausto Vera y los juveniles. De la alegría por estar a un paso del título a la preocupación por los lesionados, el 'DT habló de todo en la conferencia de prensa post partido. Aquí, las diez frases más relevantes del 'Chacho' Coudet.