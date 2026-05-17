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River, el primer finalista del Apertura: las 10 frases que dejó Coudet tras la victoria a Central

Después de vencer al Canalla en el estadio Monumental y clasificar a la definición del torneo, el entrenador habló de todo: desde las lesiones que preocupan, hasta el rival que prefiere enfrentar en la final.

River cosechó la victoria ante Rosario Central por las semis del Torneo Apertura para convertirse en el primer clasificado a la gran final en Córdoba. Eduardo Coudet es uno de los más responsables de que el equipo tenga la suerte a su favor y contagia la garra a sus dirigidos para devolverle, una vez más, la ilusión de ser campeón.

El Monumental fue testigo de un partido caliente, de pierna fuerte, que dejó a varios lesionados en el camino y que realzó la figura de algunos jugadores como Facundo Colidio, Matías Viña, Fausto Vera y los juveniles. De la alegría por estar a un paso del título a la preocupación por los lesionados, el 'DT habló de todo en la conferencia de prensa post partido. Aquí, las diez frases más relevantes del 'Chacho' Coudet.

Eduardo Coudet

  • El agradecimiento a sus dirigidos: "Estar en una final siempre es importante. Hay que darle un mérito mayoritario al grupo que trabaja en el día a día y que quiere seguir creciendo", le agradeció a su equipo por la dedicación y el resultado de haber llegado a la defensa del título.

  • La solvencia del equipo y el "cariño" a Central: “Uno siempre imagina lo mejor. Se prepara para tratar de dar lo mejor. Creo que hicimos un gran partido, contra un gran rival. Incómodo, sobre todo para mí personalmente, por el cariño que le tengo al club y a su gente. En el resumen general, creo que hicimos un gran encuentro”.

  • Sobre las lesiones de Sebastián Driussi, que salió a los diez minutos del primer tiempo, de Aníbal Moreno, que se fue entre lágrimas y con hielo en la rodilla, y de Gonzalo Montiel, que se fue reemplazado con molestias: “Ojalá sea leve lo de los muchachos. Es un tema que me duele mucho. Vienen trabajando muy bien. Las lesiones nunca son bienvenidas. Es mérito de ellos hacerse fuertes como grupo. No es fácil cuando tenés un compañero lesionado. Hay que seguir. Esperemos que a todos los que le ha tocado sufrir algún percance sea lo más leve".

  • Sobre el caso Facundo Colidio, responsable de convertir en gol el penal y darle la victoria ajustada al Millonario: “Yo no tengo nada que ver. Es todo mérito de él. A veces, hay que acompañar los procesos y ser reiterativos. Pero River es así. Si vos no entendés la exigencia y que cada partido te hacen un análisis completo, va a ser muy difícil estar acá. Si podes resetear y no enojarte con la gente e intentar dar vuelta la cosa, todo puede fluir”.

  • Sobre el posible rival en la final que se definirá en el duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano y su relación con el entorno canalla: “No se eligen. La verdad que los rivales no se eligen. Si hubiese podido elegir, el de hoy es el primero que hubiese evitado personalmente", señaló.

  • Su análisis del partido y si 'jugó lindo' ante Central: "No sé, son ustedes (los periodistas) para analizar. Los entrenados también intentamos defender un poco lo nuestro, lo del grupo. Seguramente son ustedes los que analizan. No vamos a estar tan lejos en los análisis, pero lo vuelvo a decir: hicimos un gran partido”.

    Gol Colidio vs. Central

  • El agradecimiento a la banca de los hinchas: “Agradecer por el apoyo. Siempre lo han hecho. Sabemos dónde estamos y la exigencia que tenemos. Siempre lo digo, la exigencia nos va a hacer mejores".

  • La presencia de los juveniles: "Sinceramente, puedo estar feliz porque los rendimientos individuales, hay muchos jóvenes que es difícil estar en esa situación. Les toca participar en una situación que no han vivido. Desde ese lado, nos vienen ayudando mucho. El equipo hizo un gran partido como equipo. Se vio muy sólido”.

  • Sobre la actuación clave de Fausto Vera: "Suma muchísimos metros y va tomando ubicación según cómo va creciendo en el campo. De la salida de atrás, a veces desciende un tercer hombre. No es un volante central, sino que está jugando por delante de Aníbal. Creo que queda muy marcado cuando saltamos a la presiones. Le pedimos mucho, la verdad. Porque le pedimos que nos maneje los tiempos".

  • Sobre el cruce con Bragantino el próximo miércoles por la Copa Sudamericana, previo a la final del Apertura: "Al compromiso del miércoles le tenemos que dar importancia. La exigencia nos va a hacer mejores".
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